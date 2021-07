Vierwaldstättersee: Die anhaltenden starken Regenfällen haben die Hochwassersituation rund um den Vierwaldstättersee verschärft. Seit Mittwochmorgen besteht die höchste Gefahrenstufe 5 (sehr grosse Gefahr). An zahlreichen Stellen trete der See über die Ufer, teilte die Polizei mit.

Legende: Eine der Entlastungsmassnahmen, die der Kanton Uri bei Hochwasser ergreifen kann, ist, das Wasser von der Reuss auf die Autobahn umzuleiten. Dies hatte er etwa bereits im Oktober 2020 gemacht. Keystone/Archiv

Reuss: Die Feuerwehr hat am Dienstagabend in der Stadt Luzern die Schutzmassnahmen am Ufer der Reuss verstärkt. Ein Teil der Gehwege an der Reuss und der Brücken sind seit Mittwochmorgen gesperrt. Das Hochwasser der Reuss vom Vierwaldstättersee bis zur Mündung Kleine Emme sorgt nun auch im Kanton Zug für Probleme. Besonders betroffen sei die Gemeinde Hünenberg, teilte der kantonale Führungsstab mit. In Hünenberg ZG wurde zunächst ein Dammbruch befürchtet. Am Mittwochabend gab der kantonale Führungsstab nach einer geologischen Untersuchung Entwarnung. Der Damm dürfte den erwarteten Wassermassen standhalten. Hingegen besteht für die 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des grossen Kantonslagers von Jungwacht Blauring Luzern an verschiedenen Lagerplätzen rund um Risch-Rotkreuz aktuell keine Gefahr.

02:05 Video Jubla-Kantonslager im Dauerregen Aus Tagesschau vom 13.07.2021. abspielen

Thunersee: Die Pegel der Berner Seen steigen weiter. Für den Thunersee gilt laut dem Naturgefahrenportal des Bundes die höchste Gefahrenstufe 5. Für die Aare vom Thunersee bis zum Bielersee und den Brienzersee gilt Gefahrenstufe 4.

Die Hochwasser-Gefahrenstufen Box aufklappen Box zuklappen Gefahrenstufe 1: Es herrscht keine oder geringe Gefahr. Gefahrenstufe 2: Es herrscht mässige Gefahr. Lokale Ausuferungen (Wasser verlässt Bachbett) und Überflutungen sind unwahrscheinlich, aber nicht auszuschliessen. Der Aufenthalt im Bereich von Fliessgewässern kann gefährlich sein. Gefahrenstufe 3: Es herrscht erhebliche Gefahr. An exponierten Stellen können lokale Ausuferungen und Überflutungen auftreten. Lokal sind Überflutungen von Strassenunterführungen, Tiefgaragen und Kellerräumen möglich. Lokal muss mit kleineren Schäden gerechnet werden. Der Aufenthalt im Bereich von Fliessgewässern ist gefährlich. Gefahrenstufe 4: Es herrscht grosse Gefahr. Ausuferungen und Überflutungen können vermehrt auftreten, auch Gebäude und Infrastrukturanlagen können betroffen sein. Es muss vermehrt mit Schäden gerechnet werden. Der Aufenthalt im Bereich von Fliessgewässern ist äusserst gefährlich. Gefahrenstufe 5: Es herrscht sehr grosse Gefahr. Vielerorts können Ausuferungen und Überflutungen auftreten. Infrastrukturanlagen von nationaler Bedeutung wie zum Beispiel Bahnstrecken, Dörfer und Städte sowie Industrieanlagen können in grossem Masse von Überflutungen betroffen sein. Es ist verbreitet mit zum Teil grossen Schäden zu rechnen. Der Aufenthalt im Bereich von Fliessgewässern ist äusserst gefährlich.

Zürichsee: Der Wasserstand des Zürichsees ist in den letzten Tagen stetig angestiegen. Das Bafu stuft die Hochwassergefahr als «gross», also Stufe 4 von 5, ein. Der Pegelstand betrugt um 9 Uhr 406.61 Meter über Meer. Die höchste Gefahrenstufe wäre mit über 406.85 Meter über Meer erreicht.

00:41 Video Schleusen des Sihlsees lassen Wassermassen ab Aus News-Clip vom 14.07.2021. abspielen

Bielersee: Der Pegel des Bielersees sei sehr rasch angestiegen, verlautete von der Berner Staatskanzlei. Seit Mittwochmittag gilt auch hier die Gefahrenstufe 5 für Hochwasser mit «sehr grosse Gefahr». Es wird erwartet, dass der Höchststand des Bielersees erst Ende der Woche erreicht wird.

Aare: Entlang der Aare von Thun bis zum Bielersee besteht neu «grosse Gefahr» der Stufe 4. Die Stadt Bern hat für die tieferliegenden Quartiere Altenberg, Matte, Marzili, Dählhölzli und Felsenau an der Aare eine Hochwasserwarnung ausgegeben. In diesen Quartieren war die Schadengrenze von 430 Kubikmetern Wasser pro Sekunde bereits am Dienstagmittag erreicht. Am Donnerstagmorgen beträgt die Abflussmenge 522 Kubikmeter pro Sekunde. Bei den Jahrhunderthochwassern von 1999 und 2005 führte die Aare bei Bern über 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde mit sich. Für die Aare vom Bielersee bis zur Mündung in den Rhein bei Koblenz gilt Gefahrenstufe 3.

Audio Kommandant: «Ohne die Wassersperren wären in der Stadt Bern Strassen und Keller überflutet.» 01:06 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 13.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:06 Minuten.

Rhein: Die Situation am Hochrhein (Bodensee bis Basel) hat sich gemäss Bafu deutlich verschärft. Für den Abschnitt Bodensee bis zur Einmündung der Aare ist die Gefahr «mässig» (Stufe 2). Ab der Aare-Einmündung in Koblenz gilt aber «erhebliche Hochwassergefahr» der Stufe 4. Der Kanton Basel-Stadt hat für das Rheinufer eine Hochwasserwarnung herausgegeben.

Gefahr von Erdrutschen Box aufklappen Box zuklappen Laut den Expertinnen und Experten von SRF Meteo kann es derzeit in der ganzen Schweiz zu Erdrutschen und Murgängen kommen. Durch den vielen Regen in den letzten Tagen und Wochen seien die Böden so gesättigt, dass sie kaum mehr zusätzliches Wasser aufnehmen könnten.

Oberwallis und Uri: Wie auch für die ganze Alpennordseite hat SRF Meteo für die Regionen Aletschgebiet und Obergoms im Oberwallis sowie im Urner Oberland und Urserntal im Kanton Uri die Regen-Gefahrenstufe «Orange» (2 von 3) ausgerufen. Damit herrscht grosse Unwettergefahr. Gemäss SRF Meteo ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Regionen im Verlauf der Woche noch auf die höchste Gefahrenstufe rot hochgestuft werden.

Rhone/Rotten: Die Walliser Behörden haben die Unwetterwarnung aufgehoben, nachdem es am Montag und Dienstag zu keinen grösseren Ereignissen gekommen ist. Für die Rhone (Rotten) gilt von der Einmündung der Saltina in Brig-Glis bis zum Genfersee sowie für die Zuflüsse aus allen Walliser Seitentälern die mässige Gefahrenstufe 2. Für den Genfersee gilt die erhebliche Gefahrenstufe 3; beim Ausfluss der Rhône in Genf bis zur französischen Grenze in Chancy gilt eine mässige Gefahr der Stufe 2.