Vor rund 1000 Jahren wurde der Wisent in freier Wildbahn ausgerottet. Heutzutage gibt es das grösste Wildtier Europas in der Schweiz nur noch in Zoos zu bestaunen. Im Thal will ein Verein nun testen, ob der Wisent in der Schweiz wieder angesiedelt werden kann. Dazu werden die Tiere schrittweise ausgewildert.

In der ersten Phase lebt die Wisent-Herde in einem eingezäunten, rund 50 Hektar grossen Gebiet. In der zweiten Phase wird die Grösse des Geheges verdoppelt. Schlussendlich sollen die Zäune abgebaut werden, sodass sich der Wisent in einem vorgängig definierten Gebiet in den angrenzenden Wäldern der Jurakette aufhalten kann. Auch dann wird der Bewegungsraum der Wisente durch bestehende Weidezäune eingegrenzt.