Auch in Graubünden gab der Wolf diesen Sommer Anlass für viele hitzige Diskussionen. Es wurden um die 450 Risse gemeldet, aus geschützten und ungeschützten Herden. Dies, obwohl die Herden so stark geschützt wurden, wie noch nie. Auch haben Wölfe in mehreren Fällen grössere Tiere wie Rinder gerissen und eine Alp in Klosters war so stark von Rissen betroffen, dass die Älpler die Schafe früher ins Tal brachten. In Graubünden leben mehrere Wolfsrudel, einige davon verhalten sich auffällig, andere auch unauffällig.



Und auch im Wallis sorgt der Wolf regelmässig für Schlagzeilen. Im Oktober wurde in Termen ein Wolf illegal abgeschossen, dies nach dem Tage davor im Dorf Schafe gerissen worden waren. Insgesamt wurden im Wallis dieses Jahr bisher rund 370 gerissene Nutztiere verzeichnet. Seit diesem Sommer entschädigt der Kanton betroffene Züchterinnen und Züchter zusätzlich mit bis zu 300 Franken pro Tier. Dies, weil der Kanton rechtlich keine Möglichkeit sehe, «die Überpopulation der Wölfe proaktiv zu regulieren».