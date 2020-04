Wenn es eine Impfung gegen Covid-19 gibt, dann kann man ohne Krankheit Immunität in der Bevölkerung erzeugen, erklärt Richard Neher: «Das ist in jeder Hinsicht der bevorzugte Weg.» Es sei aber nach wie vor unklar, wann ein Impfstoff zur Verfügung stehe. Dennoch sei jeder gewonnene Monat wertvoll. «Denn mit jedem Monat, den wir gewinnen, wird die Therapie-Erfahrung besser, es werden neue Medikamente getestet, und wir wissen immer besser, wie wir mit dem Virus umgehen sollen.» Das sei wertvolle Zeit, die Leben retten könne. Und es wäre sogar möglich, eine zweite Welle zu verhindern. Aber: «Dafür muss man es schaffen, diese zweite Welle so weit herauszuzögern, bis wir einen Impfstoff haben.»