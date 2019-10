Wann werden Pestizide zugelassen? Wenn sie ein Zulassungsverfahren erfolgreich überstehen. Diese Verfahren aber haben Schwächen. Vorwürfe wegen manipulierten Studien oder Falschaussagen von Fachleuten kamen auf.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Harsche Kritik Bund lässt Zulassungsbehörde für Pestizide durchleuchten 21.06.2019 Mit Video

Sie könnten einiges verbessern, gibt Olivier Félix, Leiter der Sektion Pflanzenschutz beim Bundesamt für Landwirtschaft, zu. Vor allem einen Vorwurf könne er nachvollziehen. «Das Verfahren der Pestizidzulassung ist intransparent und schwer nachzuvollziehen.» Seiner Meinung nach müssten die Behörden vor allem besser erklären und kommunizieren, wie eine Pestizidzulassung abläuft.

Bessere Kommunikation gefordert

Das BLW arbeitet mit Studien und Daten, die die agrochemischen Firmen einreichen. Die Arbeit der Zulassungsbehörden besteht unter anderem darin, dass sie abwägen – Studien zur Giftigkeit eines Pestizides versus Daten zu seiner Wirksamkeit gegenüber einer Pflanzenkrankheit oder einem Schädling.

Diese Abwägungen müssten tatsächlich besser kommuniziert werden, sonst liegt der Verdacht nahe, eine Bewilligung sei zugunsten der Industrie erteilt worden. Das forderte vor zwei Jahren das Parlament. Aktuell wird das Zulassungsprozedere darum evaluiert.

Legende: Wie soll künftig getestet werden, welche Pestizide eingesetzt werden dürfen? Keystone

Überprüft wird dabei, ob die Gesetze ausreichend eingehalten werden und ob sich erteilte Bewilligungen nachvollziehen lassen. Die Resultate dieser Evaluation sollen Ende dieses Jahres vorliegen.

Daneben gibt es in der Pestizidzulassung aber auch wissenschaftliche Schwächen, so Urs Niggli. «Eine ist zum Beispiel, dass man Einzelsubstanzen prüft. In der Regel hat man aber mehrere Substanzen, die gleichzeitig gespritzt werden.»

Niggli war früher selber in der Pestizidzulassung tätig und leitet heute das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, das die Pestizide für den Biolandbau prüft. Auch Bio kommt nicht ganz ohne Pestizide aus. Oft wird nicht nur ein einzelnes, sondern mehrere Pestizide gespritzt. Wie diese zusammenwirken, wird nicht untersucht.

Natur- vs. Laborversuche

Auch werden Pestizide nur an einigen wenigen Test-Organismen überprüft. Ein Szenario weit weg von der Realität: «In der Natur gibt es viele verschiedene Interaktionen zwischen verschiedenen Insekten und Lebewesen. Diese komplexen Interaktionen können wir im Labor nicht prüfen.» Da müsste man ausgedehnte Feldversuche machen, die seien aber sehr teuer, so Niggli.

Die Studien zur Giftigkeit eines Pestizids oder dazu, wie es sich in der Umwelt verhält, machen die agrochemischen Firmen selber oder geben sie in Auftrag. Offensichtlich ein Interessenskonflikt. Ja, sagt Anna Bozzi vom Fachverband Scienceindustries, aber: «Es wird von den Behörden festgelegt, mit welchen Studien, Daten und Methoden erhoben werden muss. Für die Firmen gibt es sehr wenig Spielraum.»

Legende: Die Kritik an Pestiziden ist gross. Hier Vertreter der Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide». Keystone

Dieser Spielraum steht seit 2018 unter genauer Beobachtung. Damals entschied das Bundesgericht, dass auch bei Pestizidzulassungen das Verbandsbeschwerderecht für Umweltorganisationen zulässig sein kann. Ein Schritt Richtung mehr Transparenz?

«Umweltverbände mit dabei zu haben bedeutet zum einen mehr Arbeit, aber hoffentlich auch ein Schritt Richtung mehr Transparenz», sagt Félix. Im Moment scheint es also, als ob die stetige und teils heftige Kritik am Umgang mit Pestiziden zumindest bei der Zulassung einiges in Bewegung gesetzt hat.