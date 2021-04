Rund 14.7 Millionen kostenlose Selbsttest sind laut BAG bisher in der Schweiz verteilt worden. Acht Millionen davon wurden in den Apotheken bezogen. Zwei bis drei Millionen Personen hätten bisher die kostenlosen Selbsttests in den Apotheken bezogen, sagte Masserey.

Wie viele Massentests in Schulen, Institutionen und Unternehmen gemacht würden, erscheine nicht in der Teststatistik des BAG. Auch die Anzahl negativer Selbsttests sei nicht ersichtlich. Wer jedoch ein positives Resultat beim Selbsttest habe, müsse in ein Testcenter gehen, um einen PCR-Test machen zu lassen. Diese würden in der Statistik erscheinen.