Mit Cum-Ex-Geschäften haben Banken – darunter auch Schweizer Banken – und Börsenhändler Steuerämter in ganz Europa um hohe zweistellige Milliardenbeträge geprellt. Auch der Schweizer Fiskus ist zu Schaden gekommen.

Einfach erklärt funktionieren Cum-Ex-Deals so: Rund um den Stichtag für die Dividendenauszahlung schieben sich mehrere Akteure Aktien mit («cum») und ohne («ex») Anspruch auf eine Verrechnungssteuerauszahlung gegenseitig hin und her, sodass am Dividenden-Stichtag dem Fiskus nicht klar ist, wer nun tatsächlich Anspruch auf eine Verrechnungssteuerrückerstattung hat und wer nicht. In der Folge zahlen Steuerämter die Verrechnungssteuerrückerstattung mehrfach aus, obschon vorab nur einmal Verrechnungssteuer gezahlt worden ist.