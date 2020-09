In der Schweiz sorgte General Electric erst vor wenigen Tagen mit Stellenstreichungsplänen für Schlagzeilen. So will die Stromnetzsparte GE Grid Solutions die Produktion in Oberentfelden (AG) einstellen. Davon wären 436 Angestellte betroffen. Allenfalls könnten 57 Stellen in den Bereichen Forschung und Entwicklung oder Logistik erhalten bleiben, hiess es von Seiten GE. Die endgültige Entscheidung über den Stellenabbau will GE nach dem Konsultationsverfahren mit dem Betriebsrat treffen.