Das in letzter Minute zwischen Grossbritannien und der EU ausgehandelte Post-Brexit-Abkommen hat zwar mehr als 2000 Seiten, doch es regelt nur den Handel. Dienstleistungen – und dazu gehört der Finanzmarkt London – sind darin kein Thema. Trotzdem rechnet der Bankenökonom Holger Schmieding nicht mit grösseren Störungen im Finanzdienstleistungsverkehr.

Holger Schmieding Chefökonom der Berenberg Bank Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Schmieding war Chefökonom Europa bei verschiedenen Banken. Seit 2010 arbeitet er für die deutsche Bank Berenberg. Sein Arbeitsort ist London.

SRF News: Was bedeutete es für die Banken, wenn heute der Handel beginnt und so vieles nicht reguliert ist?

Holger Schmieding: Auf dem Papier ändert sich sehr viel – so gibt es von London aus keinen freien Zugang mehr zum Finanzmarkt der Europäischen Union. Doch in der Praxis wird sich vorerst möglicherweise gar nicht so viel ändern.

Viele Londoner Finanzdienstleister haben Tochtergesellschaften auf dem Kontinent gegründet.

Schon vor anderthalb Jahren hatte sich abgezeichnet, dass Finanzdienstleistungen aus London heraus keinen freien Zugang zum europäischen Markt erhalten werden. Viele britische Unternehmen haben deshalb auf dem Kontinent Tochtergesellschaften gegründet. So können sie ihre Dienstleistungen in der EU weiterhin anbieten. Zudem gibt es für einige kritische Bereiche Übergangsregelungen, dazu gehört etwa das Derivate-Clearing (das gegenseitige Auf- und Verrechnen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Geschäftspartnern, Anm. d. Red.).

Viele haben einen Teil ihres Geschäfts nach Amsterdam, Dublin oder Frankfurt verlegt. Wie sehr hat das den Finanzmarkt London geschwächt?

Bislang sind rund 8000 Bankenjobs von London auf den Kontinent verlegt worden. Doch das sind bloss etwas mehr als zwei Prozent aller Stellen im Londoner Finanzmarkt.

London bleibt der wichtigste Finanzmarkt Europas.

London bleibt deshalb vorderhand der wichtigste Finanzmarkt in Europa. Seine Zukunft hängt davon ab, wie die künftigen Regelungen mit der EU ausgestaltet sein werden – und wie sich Grossbritannien auf dem Weltmarkt schlägt.

Was heisst das konkret? Wird der Finanzplatz London seinen Stellenwert behalten können?

London wird auf absehbare Zeit der grösste Finanzmarkt Europas bleiben. Er bietet ein ideales System für alle Finanzdienstleistungen, weil man hier alles findet, was dafür notwendig ist.

Einige kleinere Finanzmärkte auf dem Kontinent werden an Bedeutung zunehmen.

Falls sich London nur wenig von den europäischen Finanzmarkt-Regulierungen entfernt und deshalb in vielen Bereichen via Äquivalenzregeln Zugang zum europäischen Finanzmarkt bekommt, dürfte London seine Stellung auch längerfristig behalten. Trotzdem: Einige kleinere Finanzmärkte auf dem Kontinent werden weitere Finanzprodukte an sich ziehen und wohl an Bedeutung zunehmen.

Das Gespräch führte Susanne Stöckl.