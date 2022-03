SRF-Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi: «Der Bundesrat hat unlängst die Schweizer Gasbranche aufgefordert, Lösungen für eine gesicherte Gasversorgung zu suchen. Nun hat die Schweizer Gasbranche eine Taskforce einberufen. Diese hat der Bundesrat auch ausdrücklich erlaubt. Denn der Schweizer Gasmarkt besteht eigentlich aus vielen Stadt- und Gemeindewerken, um zu verhindern, dass sich die Branche zu stark bei den Preisen abspricht. In der aktuellen Situation hat der Bundesrat aber genau diese Kartellbeschränkungen aufgehoben.



Nun geht es darum, verschiedene neue Quellen zu finden. LNG, also flüssiges Gas, könnte per Schiff aus Katar, den USA oder gar Australien kommen und dann ins Pipeline-Netz eingespeist werden. Auch erneuerbares Gas, umgewandelt zum Beispiel aus Solarstrom, könnte so transportiert werden. Die Schweizer Gasbranche könnte sich überlegen, in Produktionsanlagen, Transportschiffe und LNG-Terminals zu investieren, um sich das Gas zu sichern. Das ist auch wichtig, weil die Kundschaft künftig allenfalls auch genauer wissen will, wie ökologisch und politisch korrekt ihr Gas ist.



Zusätzlich müsste man das Gas in der Schweiz speichern können. Die Gasbranche ist zwar an einem Gas-Speicher beteiligt, aber der befindet sich im Ausland. Pläne für einen eigenen Gas-Speicher sind bisher in den Schubladen geblieben, weil es sich nicht gelohnt hat. Pipeline-Gas aus Russland floss zuverlässig und ist sehr günstig.

Nun muss die Branche anders rechnen. Und sie schielt auch zum Bund. Wenn der Bundesrat Versorgungssicherheit will, dann hofft die Branche, dass sich der Bund auch an den hohen Infrastrukturkosten für solche Produktions- und Speicheranlagen beteiligt. Bis Ende April sollen erste Ergebnisse der Taskforce vorliegen.»