Auch der Gewerbeverband ist nicht zufrieden mit den Lockerungsplänen des Bundesrats. «Wir erachten seine Politik als mutlos und zu zögerlich», sagt Verbandspräsident Hans-Ulrich Bigler. Der Bundesrat mache eine Politik, die nicht auf den Fakten basiere. So sei das Ansteckungsrisiko etwa im Detailhandel und in Restaurants gemäss den Zahlen des BAG sehr tief. Beizen seien deshalb zumindest teilweise zu öffnen, so Bigler. Er betont, dass Restaurants auch in diesem Fall von den Härtefallgeldern profitieren könnten: «So lange man die Wirtschaftsfreiheit beschränkt, ist der Bund entschädigungspflichtig.» Immerhin: Bigler begrüsst, dass die Härtefallhilfe auf zehn Milliarden Franken aufgestockt werden soll. «Entscheidend ist aber, dass die Auszahlung der Gelder jetzt sofort erfolgt.»