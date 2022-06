«In Deutschland betreibt BP zwei Raffinerien, eine in Gelsenkirchen und eine in Lingen. Beide Raffinerien haben schon unmittelbar nach Beginn des Krieges in der Ukraine begonnen, ihre Rohölversorgung auf nicht-russische Rohöle umzustellen. (…) Unser Unternehmen hat in Deutschland unmittelbar nach Ausbruch des Konfliktes die Reduzierung sowohl von Importen an russischem Rohöl als auch an Mineralölprodukten, vorrangig Diesel, eingeleitet und verarbeitet in den deutschen BP-Raffinerien inzwischen kein russisches Rohöl mehr.»