Nicht alle Geschäftsbereiche von Alphabet werfen derart viel Gewinn ab wie Google oder Youtube. So ist der Techkonzern etwa auch in Bereichen selbstfahrende Autos (WayMo), Lieferdrohnen oder in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz aktiv. «Das sind Wetten darauf, dass eine bestimmte Entwicklung in Zukunft eintreten wird», sagt dazu Wirtschafts- und Medienredaktor Klaus Bonanomi. Die operarativen Verluste dieser Entwicklungssparten betrugen im ersten Quartal insgesamt gut 1.1 Milliarden Dollar.

Langsam in Fahrt kommt dagegen das Alphabet-Cloud-Geschäft. Hier stieg der Umsatz um 46 Prozent auf gut vier Milliarden Dollar. Doch immer noch fuhr die Sparte einen operativen Verlust von 974 Millionen Dollar ein. Allerdings: «Das Geschäft ist sehr umkämpft, die Konkurrenz ist stark. Dass hier schon bald Gewinne für Alphabet möglich sind, bezweifle ich», sagt Bonanomi.