Ein Stück Schweizer Wirtschaftshistorie geht definitiv zu Ende.

Mehr als 24 Jahre nach dem Grounding der Swissair ist auch die frühere Konzernholding SAirGroup Geschichte.

Die Löschung aus dem Handelsregister erfolgte am vergangenen Freitag, nachdem das Liquidationsverfahren abgeschlossen worden war.

Dies geht aus einer Meldung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom Mittwoch hervor.

Vor der Pleite des Swissair-Konzerns bündelte SAirGroup zahlreiche Aktivitäten. Zur Holding gehörten unter anderem SAirLines mit den Fluggesellschaften Swissair, Crossair und Balair sowie das Flugzeug-Leasingunternehmen Flightlease.

Legende: Die SAirGroup war einst die Muttergesellschaft der Swissair, deren Betrieb im Jahr 2002 eingestellt wurde. KEYSTONE / Steffen Schmidt

Zudem hielt SAirGroup Beteiligungen an mehreren europäischen Airlines, darunter Sabena, LOT, AOM, Air Liberté, Air Littoral, LTU und TAP. Neben Swissair verschwanden mehrere dieser Gesellschaften vom Markt, während die polnische LOT und die portugiesische TAP weiterhin fliegen.

Wartung, Verpflegung, Hotels

Die Holding umfasste zudem die Bereiche SAirServices, SAirLogistics und SAirRelations mit Unternehmen wie Swissport, SR Technics, Gate Gourmet, Nuance oder der Hotelkette Swissôtel. Mehrere frühere Konzerntöchter sind bis heute aktiv.

Neben der Swissair gehörte eine Reihe weiterer Fluggesellschaften zur SAir-Group.

So hielt sie Beteiligungen an der belgischen Sabena, die im Zuge des Swissair-Debakels 2001 unterging.

Auch die Flugwartungsfirma SR Technics gehörte zum Konzern. Die Firma existiert bis heute.

Gleiches gilt für den Airline-Caterer Gate Gourmet.

Die Liquidation von SAirGroup wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen und führte zu einem verteilbaren Nettoerlös von 2.8 Milliarden Franken für die Gläubiger. Die Kosten des fast zwanzigjährigen Verfahrens beliefen sich auf 220 Millionen Franken.