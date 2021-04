«Bis Ende Saison rechnen wir damit, dass der Umsatzrückgang sich bei rund Minus 30 Prozent einpendeln wird. Die Branche hat enorm viel Aufwand in die Vorbereitungen wie Schutzkonzepte etc. investiert und auch zusätzliches Personal rekrutiert. Gemeinsam konnten wir den Beweis erbringen, dass der Wintersport auch in Corona-Zeiten einem Bedürfnis vieler Menschen entspricht und relativ reibungslos hat stattfinden können. Dennoch, die Verluste sind markant. Vor allem für jene Skigebiete, die international ausgerichtet sind – dort waren die Einbussen frappant.»

Zu den langfristigen Folgen dieses Winters schreibt «Seilbahnen Schweiz»: «Die Branche ist sehr heterogen aufgestellt und daher sind pauschale Aussagen nicht möglich. Es ist aber leider davon auszugehen, dass einzelne Unternehmen sehr grosse Probleme haben und mit vielen Fragezeichen in die Zukunft blicken. Als kapitalintensive Branche kämpfen die meisten Unternehmen für eine genügende Liquidität. Es gilt hier, die Frage nach Entschädigungen sorgfältig zu prüfen.»