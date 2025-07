Verspäteter Netzausbau - Viel Strom – wenig Leitung: Nun ist die Politik am Zug

In der Schweiz wird derzeit das Hochspannungsnetz ausgebaut. Doch viele Projekte haben jahrelange Verspätung, was zu höheren Kosten für die Konsumentinnen und Konsumenten führt. Nun arbeitet die Politik an einer Lösung.