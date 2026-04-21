Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze.

Hardware-Chef John Ternus löst Tim Cook als Konzernchef ab.

Cook übernimmt die Führung des Verwaltungsrates, wie Apple mitteilte.

Der Wechsel soll am 1. September vollzogen werden.

Der Neue an der Spitze, John Ternus, ist ein alter Bekannter. Der 50-jährige Maschineningenieur arbeitet schon seit einem Vierteljahrhundert für Apple. Bisher war er für die Hardware zuständig, also unter anderem für das wichtigste Apple-Produkt, das iPhone.

Legende: Der neue Apple-Konzernchef: John Ternus. EPA / SARAH YENESEL

Dass Tim Cook bald abtreten wolle, darüber gab es bereits vor einigen Monaten Berichte. Der Zeitplan bedeutet, dass Ternus bereits als Apple-Chef im September ein unter seiner Regie entwickeltes auffaltbares iPhone präsentieren dürfte, über das seit Monaten spekuliert wird.

Fachredaktor: «Wechsel nicht überraschend, die Wahl kein Zufall» Box aufklappen Box zuklappen Kurzeinschätzung von Wirtschaftsredaktor Jan Baumann: Überraschend kommt der Wechsel nicht. Schon längere Zeit war damit gerechnet worden, dass der 65-jährige Apple-Chef Tim Cook seine Nachfolge intern regeln will – nicht zuletzt, um möglichst viel Kontinuität zu gewährleisten. Dass die Wahl nun auf den bisherigen Hardware-Chef fällt, ist kein Zufall. Mit der Entwicklung und dem Verkauf von iPhones, iPads und Mac-Computern ist Apple unter Tim Cook zu einem hoch profitablen US-Tech-Giganten der Top-Liga aufgestiegen. Dieses Vermächtnis soll erhalten bleiben. Derzeit muss Apple bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz neue Wege beschreiten. Vor diesem Hintergrund lautet die Botschaft von Apple nach Aussen mit dieser Chef-Personalie: Wir bleiben uns treu als Tech-Konzern, der einen grossen Teil seiner Milliardengewinne mit dem Design und der Vermarktung technisch hochwertiger Geräte verdient.

Die Entscheidung für Ternus ist auch eine strategische Weichenstellung in der Chefetage. Cook wurde vom legendären Apple-Chef Steve Jobs – der später an Krebs verstarb – Ende der 90er-Jahre als Lieferketten-Experte an Bord geholt und galt als jemand, der für das reibungslose Funktionieren des Mega-Konzerns sorgte. Ternus ist ein Technologie-Spezialist, der tief in die Entwicklung verschiedener Apple-Geräte involviert war.

Die Apple-Aktie reagierte auf die Ankündigung mit einem hauchdünnen Minus von 0.5 Prozent im nachbörslichen Handel.

Apple-Höhenflug unter Cook

Unter Cooks Führung stiess Apple unter anderem ins Geschäft mit Computer-Uhren und einer Datenbrille vor und verdiente immer mehr Geld mit Geräten wie iPhones und Mac-Computern. Zugleich zog er Apples Elektroauto-Projekt nach Milliarden-Investitionen den Stecker.

Apples Trump-Flüsterer Box aufklappen Box zuklappen Zuletzt fiel es dem 65-jährigen Cook zu, Kontakte zu US-Präsident Donald Trump zu pflegen. Unter anderem gab es einen gemeinsamen Auftritt, bei dem Cook dem US-Präsidenten eine Glas-Plakette mit einem Ständer aus Gold überreichte. Unter den oft liberal eingestellten Apple-Fans – und auch in Teilen der Belegschaft – gab es einige Kritik dafür.

Das Wachstum des Apple-Geschäfts unter Cook war enorm. Im Geschäftsjahr 2011, in dem er wenige Wochen vor Jobs' Krebstod an die Spitze rückte, machte Apple knapp 26 Milliarden Dollar Gewinn bei gut 108 Milliarden Dollar Umsatz. Im vergangenen Geschäftsjahr blieben in der Kasse 112 Milliarden Dollar Gewinn bei Erlösen von rund 416 Milliarden Dollar. An der Börse ist Apple mehr als vier Billionen Dollar wert.

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