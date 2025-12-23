Schlucken statt Spritzen: Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bringt Wegovy in Pillenform auf den Markt.

In den USA kommt die erste Abnehmpille auf den Markt

Weihnachtsgans, Rotwein und Guetzli: Während manche gedanklich schon am Kalorienzählen sind, bringt der Pharmakonzern Novo Nordisk seine Abnehmpille auf den US-Markt. Das Timing könnte kaum besser sein.

«Nun steht Patienten eine bequeme, einmal täglich einzunehmende Pille zur Verfügung, mit der sie genauso viel Gewicht verlieren können wie mit der ursprünglichen Wegovy-Spritze», erklärt Vorstandschef Mike Doustdar.

Hart umkämpfter Markt

Wegovy zählt zu den sogenannten GLP-1-Medikamenten. Sie regulieren den Blutzuckerspiegel und können dadurch das Sättigungsgefühl erhöhen. Bisher war es nötig, sich das Medikament einmal wöchentlich mit einer Spritze zu verabreichen.

«Die Pille dürfte wie schon die Abnehmspritze auf grosses Interesse stossen», prognostiziert Sven Zaugg, Wirtschaftsredaktor von SRF. Und das nicht nur, weil die leidige Spritze entfällt – die Pillen sollen auch günstiger sein.

Monatspackung für 149 Dollar Box aufklappen Box zuklappen Der Preis für die monatliche 1.5-Milligramm-Dosis soll für Selbstzahler bei 149 US-Dollar liegen, teilte der Konzern mit. Novo Nordisk will weitere Preisdetails für höhere Dosierungen seiner Wegovy-Pille erst kurz vor dem Markteintritt am 1. Januar verkünden. Der Preis für Versicherte könnte dabei für alle Dosierungen sogar bei nur 25 Dollar pro Monat liegen.

Pharmafirmen arbeiten seit Längerem an Abnehmprodukten in Tablettenform, die leichter anzuwenden und zudem billiger sind. Die dänische Firma Novo Nordisk hat unter anderem Konkurrenz vom US-Pharmakonzern Eli Lilly.

Wettrennen der Pharmafirmen

Die Amerikaner haben mit ihrem eigenen injizierbaren Gewichtssenker Zepbound den Dänen Marktanteile abgejagt, weil das Medikament als effektiver gilt. Nun wollen sie den Konkurrenten auch das Geschäft mit der Abnehmpille streitig machen.

«Erst im April ist der Aktienkurs von Novo Nordisk zusammengebrochen, als bekannt wurde, dass die Abnehmpille von Eli Lilly in klinischen Studien ebenfalls gut abschnitt», sagt Zaugg. Die Zulassung dürfte eine Frage der Zeit sein.

Aufstieg zum Lifestyleprodukt

Die Abnehmpillen dürften den Hype um Wegovy und Co. weiter befeuern. In den sozialen Medien werden sie längst als Lifestyleprodukte angepriesen; auch bei auffallend vielen Promis purzeln die Pfunde.

Die Abnehmkur hat allerdings einen Haken: den altbekannten Jojo-Effekt. Wer seinen Lebensstil nicht ändert oder aus medizinischen Gründen ein Gewichtsproblem hat, nimmt wieder zu, sobald das Medikament abgesetzt wird.

Legende: Die Präparate sind keine schnelle Lösung – sondern eine Therapie, die man ernst nehmen sollte. Zudem kann es zu Nebenwirkungen wie Erbrechen und Verstopfung kommen. Keystone/Gaetan Bally

«Ein Hype um ein Medikament kann gefährlich werden», sagt auch Philipp Gerber vom Universitätsspital Zürich im SRF-Podcast News Plus Hintergründe. Laut dem Adipositas-Experten ist es wichtig, potenzielle Risiken und Nebenwirkungen zu kennen.

Übergewicht als globales Problem

Novo Nordisk hat 2024 allein mit Präparaten gegen Diabetes und Übergewicht einen Umsatz von 36 Milliarden Euro erzielt – noch vor fünf Jahren war es rund 14 Milliarden.

Die US-Bank Morgan Stanley schätzt, dass der Gesamtmarkt in den kommenden Jahren auf über 100 Milliarden wachsen könnte. Mit ein Grund: Übergewicht wird global ein immer grösseres Problem. Womit auch mehr Menschen auf die Therapien setzen dürften.

