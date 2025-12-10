Rezept Löwenzahnwurzel-Mousse mit kandierten Wurzeln

Rezept für Löwenzahnwurzel-Mousse mit kandierten Wurzeln
Zutaten
Für die Mousse:
- 300 g Griechisches Joghurt (10% Fett)
- 250 ml Bio-Vollrahm
- 1 Pkt. Vanillezucker
- 2 EL Löwenzahn-Honig
- 1 TL Bio-Zitronensaft
- 5 EL frische Löwenzahnwurzel
- 1 Msp. Kardamom
- 2-3 EL kandierte Löwenzahnwurzel
Für die kandierten Löwenzahnwurzeln:
- 180 g Rohrzucker
- 60 ml Wasser
- 100 g Löwenzahnwurzeln
Zubereitung
- Rohrzucker im Wasser langsam auflösen und zum Kochen bringen.
- Die gesäuberten, in feine Blättchen geschnittenen Löwenzahnwurzeln hinzufügen und 2-3 Minuten darin kochen.
- Löwenzahnwurzelstückchen abschöpfen und auf einem Backpapier trocknen lassen (entweder bei Raumtemperatur einige Tage oder im Backofen einige Stunden, bis sie ganz fest sind).
- Die frischen Löwenzahnwurzeln in kleine Stücke schneiden.
- Die geschnittenen Löwenzahnwurzeln mit Joghurt, Vanillezucker, Löwenzahnhonig und Kardamom pürieren.
- Die kandierten Löwenzahnwurzelstücke unterheben.
- Den Vollrahm steif schlagen und vorsichtig mit der Joghurtmasse verrühren.
- Die Mousse in Dessertgläser füllen und nach Belieben mit weiteren kandierten Löwenzahnwurzeln dekorieren.