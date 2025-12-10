 Zum Inhalt springen

Rezept Löwenzahnwurzel-Mousse mit kandierten Wurzeln

Das Löwenzahnwurzelmousse aus frischer sowie kandierter Löwenzahnwurzel mit Löwenzahnhonig, Kardamom, Vanille, geschlagenem Rahm und griechischem Joghurt ist eine einfache aber spezielle Nachspeise.

10.12.2025, 13:13

Rezept für Löwenzahnwurzel-Mousse mit kandierten Wurzeln

Zutaten

Für die Mousse:

  • 300 g Griechisches Joghurt (10% Fett)
  • 250 ml Bio-Vollrahm
  • 1 Pkt. Vanillezucker
  • 2 EL Löwenzahn-Honig
  • 1 TL Bio-Zitronensaft
  • 5 EL frische Löwenzahnwurzel
  • 1 Msp. Kardamom
  • 2-3 EL kandierte Löwenzahnwurzel

Für die kandierten Löwenzahnwurzeln:

  • 180 g Rohrzucker
  • 60 ml Wasser
  • 100 g Löwenzahnwurzeln

Zubereitung

  1. Rohrzucker im Wasser langsam auflösen und zum Kochen bringen.
  2. Die gesäuberten, in feine Blättchen geschnittenen Löwenzahnwurzeln hinzufügen und 2-3 Minuten darin kochen.
  3. Löwenzahnwurzelstückchen abschöpfen und auf einem Backpapier trocknen lassen (entweder bei Raumtemperatur einige Tage oder im Backofen einige Stunden, bis sie ganz fest sind).
  4. Die frischen Löwenzahnwurzeln in kleine Stücke schneiden.
  5. Die geschnittenen Löwenzahnwurzeln mit Joghurt, Vanillezucker, Löwenzahnhonig und Kardamom pürieren.
  6. Die kandierten Löwenzahnwurzelstücke unterheben.
  7. Den Vollrahm steif schlagen und vorsichtig mit der Joghurtmasse verrühren.
  8. Die Mousse in Dessertgläser füllen und nach Belieben mit weiteren kandierten Löwenzahnwurzeln dekorieren.

