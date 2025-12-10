Inhalt

Rezept - Topinambur-Dreierlei mit Forelle und Sonnenblumenkernen Unbedingt testen: Topinambur als Püree, Salat und Chips mit einem Onsen-Ei, geräucherter Forelle und Sonnenblumenkernen. Autor: Mario Waldispühl

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für Topinambur-Dreierlei mit Forelle und Sonnenblumenkernen Zutaten (für 1 Person) 9 Topinambur-Knollen

10 g Butter

1 Ei

60 g geräuchertes Forellenfilet

2 EL Sonnenblumenkerne

2 TL Sonnenblumenöl

2 TL Apfelsaft

Salz

Pfeffer

Frittieröl Zubereitung Zwei Topinambur-Knollen in feine Scheiben schneiden und auf ein Backpapier legen. Im Backofen bei 130 Grad für ca. 35 Minuten backen bzw. trocknen lassen. Diese können nach ca. 20 Minuten gewendet werden. Einen Topf mit Wasser füllen und auf 68 Grad erhitzen (Thermometer!). Die Eier vorsichtig ins Wasser geben und 1 Stunde lang bei 64,5 Grad garen. Drei Topinambur-Knollen weichkochen und mit der Butter sowie einem kleinen Schuss Wasser pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwei Topinambur-Knollen ganz fein schneiden und frittieren (oder im Backofen backen). Zwei Topinambur-Knollen in feine Stifte schneiden und mit Sonnenblumenöl, Apfelsaft, Salz und Pfeffer würzen. Auf einem Teller einen Spiegel mit dem Püree machen, das Onsenei fein aufschlagen und in die Mitte legen. Den Salat auf dem Püree verteilen, die Forelle fein verzupfen und oben drauflegen. Mit den Chips und den Sonnenblumenkernen dekorieren. Topinambur-Dreierlei mit Forelle und Sonnenblumenkernen Rezept als PDF herunterladen Topinambur-Dreierlei mit Forelle und Sonnenblumenkernen