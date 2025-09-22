Inhalt

Rezept - Apple Pie Apple Pie gelingt am besten mit Cox Orange: süss-sauer, aromatisch und fest.

Rezept für Apple Pie Zutaten (für eine Kuchenform mit 20 –22 cm Durchmesser und 4 cm Tiefe) Teig: 225 g Butter, Zimmertemperatur

50 g brauner Rohrzucker plus etwas mehr zum Bestreuen

2 Eier

350 g Weissmehl, vorzugsweise Bio Füllung: 1 kg Cox Orange Äpfel

140 g brauner Rohrzucker

½ TL Zimt

3 EL Mehl

Zum Servieren leicht geschlagener Rahm Zubereitung: Äpfel vorbereiten: Die Äpfel vierteln, entkernen, schälen und in dünne, maximal 5 mm dicke Scheiben schneiden. Die Apfelschnitze auf ein mit Küchenpapiertüchern belegtes grosses Backblech verteilen und mit Papiertüchern abdecken. Beiseitestellen, während der Teig zubereitet wird. Teig zubereiten: In einer grossen Schüssel die Butter und den braunen Rohrzucker mit einem Mixer gut verrühren. Ein ganzes Ei und ein Eigelb (das Eiweiss zum späteren Glasieren aufbewahren) hinzufügen und untermischen. Weniger als 1 Minute weiterrühren. Mehl einarbeiten: Jeweils ein Drittel des Mehls mit einem Holzlöffel von Hand untermischen, bis der Teig zu klumpen beginnt. Dann mit den Händen fertig kneten. Den Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einwickeln und 45 Minuten im Kühlschrank kaltstellen. Füllung zubereiten: In einer ausreichend grossen Schüssel den braunen Rohrzucker, Zimt und das Mehl für die Füllung vermischen. Backofen vorheizen: Den Ofen auf 190 °C (Umluft 170 °C) vorheizen. Teig ausrollen: Ein Drittel des Teigs für den Deckel abschneiden und beiseitelegen. Den Rest ausrollen und die Kuchenform (20-22 cm Durchmesser) belegen, dabei einen Rand stehen lassen. Den Teig für den Deckel zu einem Kreis von etwa 28 cm Durchmesser ausrollen. Äpfel vermengen: Die Apfelschnitze mit Küchenpapier trocken tupfen und zur Zimt-Zucker-Mehl-Mischung in die Schüssel geben. Mit den Händen kurz vermischen und sofort in die mit Teig ausgelegte Form füllen. Teigdeckel auflegen: Den Teigrand mit etwas Wasser bestreichen und den Teigdeckel auf die Apfelschnitze legen. Die Ränder zusammendrücken, um sie zu verschliessen. Den Rand mit einem scharfen Messer abschneiden und fünf kleine Schlitze oben in den Deckel schneiden, damit der Dampf entweichen kann. Backen: Alles mit Eiweiss bestreichen und mit etwas Rohrzucker bestreuen. 40-45 Minuten backen, bis der Pie goldbraun ist. Anschliessend aus dem Ofen nehmen und 5-10 Minuten ruhen lassen. Tipp: Den Apple Pie am besten warm aus dem Ofen mit leicht geschlagenem Rahm servieren. Apple Pie Rezept als PDF herunterladen: Apple Pie

