Rezept Rahmspinat selber machen

Rezept für Rahmspinat
Zutaten (Für 4 Personen)
- 800 g Blattspinat
- 2 Schalotten, fein gehackt
- 1 Knoblauchzehe, gequetscht
- 2 EL Butter
- 1.8 dl Rahm
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- wenig Muskatnuss
- nach Belieben ein wenig Beurre Noisette
Zubereitung
- Den Spinat waschen und nass in eine grosse Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel kurz zusammenfallen lassen. Das dauert etwa zwei bis drei Minuten.
- Den Spinat in ein Sieb geben und gut ausdrücken. Allenfalls mit Hilfe eines Passiertuches oder einer sauberen Windel gut auspressen und dann mit dem Wiegemesser oder portionenweise im Cutter fein hacken.
- Die Butter in einer Pfanne schmelzen. Die Schalotten und die Knoblauchzehe dazugeben und etwa drei Minuten glasig werden lassen. Den Rahm dazugeben, salzen und mit etwas Muskatnuss würzen und dann auf kleinem Feuer sämig einkochen lassen.
- Den Spinat zugeben und allenfalls nochmals mit Salz und Muskat abschmecken und unter Rühren zwei Minuten köcheln lassen. Allenfalls etwas Beurre Noisette dazugeben und mit Pfeffer abschmecken.