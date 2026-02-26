 Zum Inhalt springen

Rezept Rahmspinat selber machen

Gehören Sie zu denjenigen, die bei Rahmspinat subito an Fixfertig-Gemüse aus dem Tiefkühlregal denken? Sie können Rahmspinat auch einfach selber zubereiten. Probieren Sie es aus! Schmeckt um Welten besser.

26.02.2026, 15:21

Rezept für Rahmspinat

Zutaten (Für 4 Personen)

  • 800 g Blattspinat
  • 2 Schalotten, fein gehackt
  • 1 Knoblauchzehe, gequetscht
  • 2 EL Butter
  • 1.8 dl Rahm
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • wenig Muskatnuss
  • nach Belieben ein wenig Beurre Noisette

 Zubereitung

  1. Den Spinat waschen und nass in eine grosse Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel kurz zusammenfallen lassen. Das dauert etwa zwei bis drei Minuten.
  2. Den Spinat in ein Sieb geben und gut ausdrücken. Allenfalls mit Hilfe eines Passiertuches oder einer sauberen Windel gut auspressen und dann mit dem Wiegemesser oder portionenweise im Cutter fein hacken.
  3. Die Butter in einer Pfanne schmelzen. Die Schalotten und die Knoblauchzehe dazugeben und etwa drei Minuten glasig werden lassen. Den Rahm dazugeben, salzen und mit etwas Muskatnuss würzen und dann auf kleinem Feuer sämig einkochen lassen.
  4. Den Spinat zugeben und allenfalls nochmals mit Salz und Muskat abschmecken und unter Rühren zwei Minuten köcheln lassen. Allenfalls etwas Beurre Noisette dazugeben und mit Pfeffer abschmecken.

Rezept als PDF zum Herunterladen

Rahmspinat selber machen

A point vom 14.05.2021 11:40 Uhr ; 

