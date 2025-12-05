 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Haselnusssuppe, Haselnussröllchen & Cracker

Eine leckere Suppe mit gerösteten Haselnüssen, die den Bauch wärmt und der Seele guttut.

05.12.2025, 14:55

Teilen

Rezept für Haselnusssuppe

Zutaten

  • 2 Schalotten
  • 1 Knoblauchzehe
  • 1,25 l Bouillon
  • 150 g Haselnüsse, gemahlen
  • etwas Butter
  • 1 ½ EL Mehl oder Maizena
  • 1 dl Noilly Prat
  • 1,25 EL Honig
  • 1 dl Rahm, geschlagen
  • ganze Haselnüsse (für Deko)
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung:

  1. Haselnüsse in einer Pfanne gut rösten.
  2. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken und in Butter andünsten. Honig und gemahlene Haselnüsse beigeben, kurz glasieren und mit Mehl bestäuben.
  3. Bouillon separat aufkochen und zusammen mit Noilly Prat zu den Haselnüssen dazugeben. Suppe zugedeckt ½
  4. 1 Stunde köcheln lassen.
  5. Anschliessend die Suppe durch ein Sieb streichen und würzen. Evtl. etwas Wasser dazugeben, falls sie noch zu dickflüssig ist.
  6. Ganze Haselnüsse grob hacken.
  7. Rahm steif schlagen.
  8. Suppe anrichten und mit Rahm und gehackten Haselnüssen garnieren.

Tipp: Haselnussreste aus der Suppe können zu einem Cracker verarbeitet werden – siehe weiter unten

Haselnusssuppe

Rezept für gefüllte Haselnussröllchen

Zutaten:

  • 15 junge, hellgrüne Haselnussblätter (alternativ: Wirz- oder Mangoldblätter)
  • 150 g (veganer) Bio-Frischkäse
  • 1 Knoblauchzehe, gepresst
  • 25 g Haselnüsse
  • gemahlen 50 g Haselnüsse
  • gehackt ½ Chili, sehr fein gehackt
  • etwas Butter (zum Schwenken)
  • Salz

Zubereitung:

  1. Die gehackten Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten und beiseitestellen. Die gemahlenen Haselnüsse ebenfalls kurz anrösten.
  2. Den Frischkäse mit dem gepressten Knoblauch, den gerösteten gemahlenen Haselnüssen und der fein gehackten Chili vermischen. Mit Salz abschmecken.
  3. Die Haselnuss- oder Wirzblätter in kochendem Salzwasser sehr kurz blanchieren (ca. 30 Sekunden), bis sie weich sind. Sofort in Eiswasser abschrecken und gut abtropfen lassen.
  4. Die Blätter vorsichtig ausbreiten, mit der Frischkäsemasse füllen und zu kleinen Röllchen formen.
  5. Kurz vor dem Servieren etwas Butter in einer Pfanne erhitzen und die Röllchen darin kurz schwenken, bis sie warm sind.
  6. Die warmen Röllchen anrichten und mit den gerösteten, gehackten Haselnüssen bestreuen.
Gefüllte Haselnussröllchen

Rezept für Haselnusscracker (aus Suppenresten)

Zutaten:

  • ca. 150 g Haselnussreste (aus der Suppenzubereitung)
  • 50 g Leinsamen
  • 50 g Sesamsamen
  • 150 g Haferflocken (feinblatt)
  • ½ dl Olivenöl
  • 2 ½ dl kochendes Wasser
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung:

  1. Die abgesiebten Haselnussreste aus der Suppe nochmals durch ein feines Sieb streichen, um überschüssige Flüssigkeit so gut wie möglich zu entfernen.
  2. Die trockenen Haselnussreste mit Leinsamen, Sesamsamen, Haferflocken, Olivenöl und dem kochenden Wasser in einer Schüssel gut vermischen.
  3. Die Masse mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken und kurz quellen lassen.
  4. Den Backofen auf 150 °C Umluft vorheizen.
  5. Die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und mit einem zweiten Blatt Backpapier bedecken.
  6. Mit einem Nudelholz (Wallholz) die Masse zwischen den Backpapieren sehr dünn (wenige Millimeter) ausrollen.
  7. Das obere Backpapier entfernen und die Masse im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene für 45-50 Minuten backen, bis sie trocken und knusprig ist.
  8. Die gebackene Platte vollständig abkühlen lassen und anschliessend in unregelmässige Stücke brechen.
Haselnusscracker

Rezepte als PDF herunterladen:

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)