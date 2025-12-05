Rezept für Haselnusssuppe
Zutaten
- 2 Schalotten
- 1 Knoblauchzehe
- 1,25 l Bouillon
- 150 g Haselnüsse, gemahlen
- etwas Butter
- 1 ½ EL Mehl oder Maizena
- 1 dl Noilly Prat
- 1,25 EL Honig
- 1 dl Rahm, geschlagen
- ganze Haselnüsse (für Deko)
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung:
- Haselnüsse in einer Pfanne gut rösten.
- Zwiebeln und Knoblauch fein hacken und in Butter andünsten. Honig und gemahlene Haselnüsse beigeben, kurz glasieren und mit Mehl bestäuben.
- Bouillon separat aufkochen und zusammen mit Noilly Prat zu den Haselnüssen dazugeben. Suppe zugedeckt ½
- 1 Stunde köcheln lassen.
- Anschliessend die Suppe durch ein Sieb streichen und würzen. Evtl. etwas Wasser dazugeben, falls sie noch zu dickflüssig ist.
- Ganze Haselnüsse grob hacken.
- Rahm steif schlagen.
- Suppe anrichten und mit Rahm und gehackten Haselnüssen garnieren.
Tipp: Haselnussreste aus der Suppe können zu einem Cracker verarbeitet werden – siehe weiter unten
Rezept für gefüllte Haselnussröllchen
Zutaten:
- 15 junge, hellgrüne Haselnussblätter (alternativ: Wirz- oder Mangoldblätter)
- 150 g (veganer) Bio-Frischkäse
- 1 Knoblauchzehe, gepresst
- 25 g Haselnüsse
- gemahlen 50 g Haselnüsse
- gehackt ½ Chili, sehr fein gehackt
- etwas Butter (zum Schwenken)
- Salz
Zubereitung:
- Die gehackten Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten und beiseitestellen. Die gemahlenen Haselnüsse ebenfalls kurz anrösten.
- Den Frischkäse mit dem gepressten Knoblauch, den gerösteten gemahlenen Haselnüssen und der fein gehackten Chili vermischen. Mit Salz abschmecken.
- Die Haselnuss- oder Wirzblätter in kochendem Salzwasser sehr kurz blanchieren (ca. 30 Sekunden), bis sie weich sind. Sofort in Eiswasser abschrecken und gut abtropfen lassen.
- Die Blätter vorsichtig ausbreiten, mit der Frischkäsemasse füllen und zu kleinen Röllchen formen.
- Kurz vor dem Servieren etwas Butter in einer Pfanne erhitzen und die Röllchen darin kurz schwenken, bis sie warm sind.
- Die warmen Röllchen anrichten und mit den gerösteten, gehackten Haselnüssen bestreuen.
Rezept für Haselnusscracker (aus Suppenresten)
Zutaten:
- ca. 150 g Haselnussreste (aus der Suppenzubereitung)
- 50 g Leinsamen
- 50 g Sesamsamen
- 150 g Haferflocken (feinblatt)
- ½ dl Olivenöl
- 2 ½ dl kochendes Wasser
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung:
- Die abgesiebten Haselnussreste aus der Suppe nochmals durch ein feines Sieb streichen, um überschüssige Flüssigkeit so gut wie möglich zu entfernen.
- Die trockenen Haselnussreste mit Leinsamen, Sesamsamen, Haferflocken, Olivenöl und dem kochenden Wasser in einer Schüssel gut vermischen.
- Die Masse mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken und kurz quellen lassen.
- Den Backofen auf 150 °C Umluft vorheizen.
- Die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und mit einem zweiten Blatt Backpapier bedecken.
- Mit einem Nudelholz (Wallholz) die Masse zwischen den Backpapieren sehr dünn (wenige Millimeter) ausrollen.
- Das obere Backpapier entfernen und die Masse im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene für 45-50 Minuten backen, bis sie trocken und knusprig ist.
- Die gebackene Platte vollständig abkühlen lassen und anschliessend in unregelmässige Stücke brechen.