Rezept - Haselnusssuppe, Haselnussröllchen & Cracker Eine leckere Suppe mit gerösteten Haselnüssen, die den Bauch wärmt und der Seele guttut.

Rezept für Haselnusssuppe Zutaten 2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1,25 l Bouillon

150 g Haselnüsse, gemahlen

etwas Butter

1 ½ EL Mehl oder Maizena

1 dl Noilly Prat

1,25 EL Honig

1 dl Rahm, geschlagen

ganze Haselnüsse (für Deko)

Salz

Pfeffer Zubereitung: Haselnüsse in einer Pfanne gut rösten. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken und in Butter andünsten. Honig und gemahlene Haselnüsse beigeben, kurz glasieren und mit Mehl bestäuben. Bouillon separat aufkochen und zusammen mit Noilly Prat zu den Haselnüssen dazugeben. Suppe zugedeckt ½ 1 Stunde köcheln lassen. Anschliessend die Suppe durch ein Sieb streichen und würzen. Evtl. etwas Wasser dazugeben, falls sie noch zu dickflüssig ist. Ganze Haselnüsse grob hacken. Rahm steif schlagen. Suppe anrichten und mit Rahm und gehackten Haselnüssen garnieren. Tipp: Haselnussreste aus der Suppe können zu einem Cracker verarbeitet werden – siehe weiter unten Haselnusssuppe Rezept für gefüllte Haselnussröllchen Zutaten: 15 junge, hellgrüne Haselnussblätter (alternativ: Wirz- oder Mangoldblätter)

150 g (veganer) Bio-Frischkäse

1 Knoblauchzehe, gepresst

25 g Haselnüsse

gemahlen 50 g Haselnüsse

gehackt ½ Chili, sehr fein gehackt

etwas Butter (zum Schwenken)

Salz Zubereitung: Die gehackten Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten und beiseitestellen. Die gemahlenen Haselnüsse ebenfalls kurz anrösten. Den Frischkäse mit dem gepressten Knoblauch, den gerösteten gemahlenen Haselnüssen und der fein gehackten Chili vermischen. Mit Salz abschmecken. Die Haselnuss- oder Wirzblätter in kochendem Salzwasser sehr kurz blanchieren (ca. 30 Sekunden), bis sie weich sind. Sofort in Eiswasser abschrecken und gut abtropfen lassen. Die Blätter vorsichtig ausbreiten, mit der Frischkäsemasse füllen und zu kleinen Röllchen formen. Kurz vor dem Servieren etwas Butter in einer Pfanne erhitzen und die Röllchen darin kurz schwenken, bis sie warm sind. Die warmen Röllchen anrichten und mit den gerösteten, gehackten Haselnüssen bestreuen. Gefüllte Haselnussröllchen Rezept für Haselnusscracker (aus Suppenresten) Zutaten: ca. 150 g Haselnussreste (aus der Suppenzubereitung)

50 g Leinsamen

50 g Sesamsamen

150 g Haferflocken (feinblatt)

½ dl Olivenöl

2 ½ dl kochendes Wasser

Salz

Pfeffer Zubereitung: Die abgesiebten Haselnussreste aus der Suppe nochmals durch ein feines Sieb streichen, um überschüssige Flüssigkeit so gut wie möglich zu entfernen. Die trockenen Haselnussreste mit Leinsamen, Sesamsamen, Haferflocken, Olivenöl und dem kochenden Wasser in einer Schüssel gut vermischen. Die Masse mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken und kurz quellen lassen. Den Backofen auf 150 °C Umluft vorheizen. Die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und mit einem zweiten Blatt Backpapier bedecken. Mit einem Nudelholz (Wallholz) die Masse zwischen den Backpapieren sehr dünn (wenige Millimeter) ausrollen. Das obere Backpapier entfernen und die Masse im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene für 45-50 Minuten backen, bis sie trocken und knusprig ist. Die gebackene Platte vollständig abkühlen lassen und anschliessend in unregelmässige Stücke brechen. Haselnusscracker Rezepte als PDF herunterladen: Haselnusssuppe, Haselnussröllchen & Haselnusscracker

