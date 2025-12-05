Inhalt

Rezept - Tortellini in leichter Gorgonzola-dolce-Zwiebel-Crème Ein herrliches Gericht, Tortellini an einer cremigen Gorgonzola-Sauce mit geschmorten Zwiebeln.

Rezept für Tortellini in leichter Gorgonzola-dolce-Zwiebel-Crème Zutaten (für 4 Personen) 1 mittelgrosse Zwiebel (ca. 100 g)

200 g Gorgonzola dolce

Salz und Pfeffer

Muskatnuss

Thymian

½ dl Milch

1 Spritzer Zitronensaft

200 g Tortellini

4 kleine Tranchen Rohschinken

Schnittlauch

1 Bio-Orange

Etwas Rohschinken Zubereitung: Die Zwiebel (je nach Grösse) drei bis vier Stunden in der Schale im Ofen bei 120 Grad garen. Es lohnt sich, gleich mehrere Zwiebeln zu garen, für das Rezept reicht jedoch ein mittelgrosses Exemplar. Leicht abkühlen lassen, das Innere von der Haut lösen, vierteln und in einen Mixbecher geben. Gorgonzola dolce in einem Pfännchen mit der Milch erhitzen und schmelzen, dabei gut rühren. Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und fein gehacktem, frischen Thymian. Gut mit der Zwiebel mixen, die Crème sollte nicht zu flüssig, aber auch nicht zu dick sein. Einen Spritzer Zitronensaft dazugeben, für die Frische. Tortellini in reichlich Salzwasser garen. Mit der Sauce mischen. Fein geschnittener Rohschinken darüber geben. Mit wenig Orangenabrieb verfeinern und etwas geschnittenem Schnittlauch abrunden. Sofort servieren. Tortellini in leichter Gorgonzola-dolce-Zwiebel-Crème Rezept als PDF herunterladen: Tortellini in leichter Gorgonzola-dolce-Zwiebel-Crème

