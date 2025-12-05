Rezept für Tortellini in leichter Gorgonzola-dolce-Zwiebel-Crème
Zutaten (für 4 Personen)
- 1 mittelgrosse Zwiebel (ca. 100 g)
- 200 g Gorgonzola dolce
- Salz und Pfeffer
- Muskatnuss
- Thymian
- ½ dl Milch
- 1 Spritzer Zitronensaft
- 200 g Tortellini
- 4 kleine Tranchen Rohschinken
- Schnittlauch
- 1 Bio-Orange
- Etwas Rohschinken
Zubereitung:
- Die Zwiebel (je nach Grösse) drei bis vier Stunden in der Schale im Ofen bei 120 Grad garen. Es lohnt sich, gleich mehrere Zwiebeln zu garen, für das Rezept reicht jedoch ein mittelgrosses Exemplar. Leicht abkühlen lassen, das Innere von der Haut lösen, vierteln und in einen Mixbecher geben.
- Gorgonzola dolce in einem Pfännchen mit der Milch erhitzen und schmelzen, dabei gut rühren. Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und fein gehacktem, frischen Thymian.
- Gut mit der Zwiebel mixen, die Crème sollte nicht zu flüssig, aber auch nicht zu dick sein.
- Einen Spritzer Zitronensaft dazugeben, für die Frische.
- Tortellini in reichlich Salzwasser garen.
- Mit der Sauce mischen. Fein geschnittener Rohschinken darüber geben.
- Mit wenig Orangenabrieb verfeinern und etwas geschnittenem Schnittlauch abrunden. Sofort servieren.