Rezept für gebratenen Kohl mit Kapern und Zitrone
Zutaten (für 4 Personen)
- kleiner Wirz
- 6 EL Olivenöl
- 1/2 TL Salz
- 3 dl Weisswein
- 3 dl Gemüsebouillon
- Kräuter nach Belieben (Thymian, Oregano, Lorbeer passen gut)
- Pfeffer
Sauce:
- 40 Gramm Kapern im Essig
- Abrieb einer halben Zitrone
- 1 EL Zitronensaft
- 1 EL Condimento bianco
- 4 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung:
- Den Wirz in Schnitze schneiden, sodass der Strunk die Stücke zusammenhält.
- Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen und die Wirzstücke darin anbraten, bis sie schön angebräunt sind. Während des Anbratens mit Salz würzen.
- Mit Weisswein ablöschen und einige Minuten einkochen lassen.
- Die Gemüsebouillon hinzufügen sowie nach Belieben Kräuter hinzufügen. Den Wirz mit Pfeffer würzen.
- Den Wirz in die Backofen stellen, entweder in der Bratpfanne oder in einer feuerfesten Form. Mit etwas Olivenöl beträufeln.
- Den Ofen auf 160 Grad einstellen und den Wirz ca. 30 Minuten backen.
- Für die Sauce die Kapern hacken und mit den restlichen Zutaten vermischen.
- Den gebratenen Kohl mit der Sauce servieren, entweder als Teil einer Gemüsetavolata oder mit einer Beilage als einfaches Abendessen.