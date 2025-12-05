Inhalt

Rezept - Gebratener Kohl mit Kapern und Zitrone Wirz, Kapern, Zitrone – diese überraschende Kombination sorgt für eine angenehmen Säure und komplexe Aromatik.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für gebratenen Kohl mit Kapern und Zitrone Zutaten (für 4 Personen) kleiner Wirz

6 EL Olivenöl

1/2 TL Salz

3 dl Weisswein

3 dl Gemüsebouillon

Kräuter nach Belieben (Thymian, Oregano, Lorbeer passen gut)

Pfeffer Sauce: 40 Gramm Kapern im Essig

Abrieb einer halben Zitrone

1 EL Zitronensaft

1 EL Condimento bianco

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer Zubereitung: Den Wirz in Schnitze schneiden, sodass der Strunk die Stücke zusammenhält. Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen und die Wirzstücke darin anbraten, bis sie schön angebräunt sind. Während des Anbratens mit Salz würzen. Mit Weisswein ablöschen und einige Minuten einkochen lassen. Die Gemüsebouillon hinzufügen sowie nach Belieben Kräuter hinzufügen. Den Wirz mit Pfeffer würzen. Den Wirz in die Backofen stellen, entweder in der Bratpfanne oder in einer feuerfesten Form. Mit etwas Olivenöl beträufeln. Den Ofen auf 160 Grad einstellen und den Wirz ca. 30 Minuten backen. Für die Sauce die Kapern hacken und mit den restlichen Zutaten vermischen. Den gebratenen Kohl mit der Sauce servieren, entweder als Teil einer Gemüsetavolata oder mit einer Beilage als einfaches Abendessen. Gebratener Kohl mit Kapern und Zitrone Rezept als PDF herunterladen: Gebratener Kohl mit Kapern und Zitrone

SRF