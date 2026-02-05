Rezept Dal-Linsen-Suppe mit Butternuss-Kürbis

Rezept für Dal-Linsen-Suppe mit Butternuss-Kürbis
Zutaten Suppe
- 250 g Butternuss-Kürbis , in Stücke geschnitten
- 250 g kleine hellrote Dal-Linsen
- 1 mittlere Zwiebel, fein gehackt
- 1 Knoblauchzehe, gequetscht
- 1 baumnussgrosses Stück frischer Ingwer, fein gehackt
- ½ frischer Chili, entkernt und in feine Streifen geschnitten
- 1 TL Kurkuma
- ½ l Wasser
- 2 – 3 EL Natur-Joghurt
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- wenig Erdnussöl zum Anbraten
Zutaten Topping
- 2 mittlere Zwiebeln, in feine Streifen geschnitten
- 1 frischer Chili, entkernt und in feine Streifen geschnitten
- 1 Knoblauchzehe, fein gehackt
- frischer Koriander, grob gehackt
Zubereitung
- Die Zwiebel fein hacken und auf kleinem Feuer in etwas Erdnussöl glasig werden lassen. Die zerquetschte Knoblauch-Zehe, der fein gehackte Chili und der fein gehackte frischen Ingwer dazu geben und auf kleinem Feuer kurz anbraten.
- Die Linsen und einen Teelöffel Kurkuma dazugeben, umrühren, mit dem Wasser ablöschen und zugedeckt etwa 20 Minuten köcheln lassen.
- Den Kürbis schälen und in Stücke schneiden. Die Kürbis-Stücke in Wasser weichkochen.
- Das Wasser wegleeren, die Kürbistücke etwas ausdampfen lassen und dann zu den 2 fertig gekochten Linsen geben und alles zusammen im Mixer fein pürieren. Salzen und mit frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer würzen.
- Die Zwiebeln für das Topping mit dem Chili und der fein gehackten Knoblauch-Zehe auf kleinem Feuer in wenig Erdnussöl anbraten, bis die Zwiebeln etwas Farbe angenommen haben. Leicht Salzen.
- Die pürierte Dal-Suppe nochmals kurz aufkochen, vom Herd nehmen und das NatureJoghurt unterziehen.
- Die Dal-Suppe dann in den Tellern anrichten und pro Teller einen Löffel vom Zwiebel-Topping draufgeben. Etwas grob gehackten frischen Koriander und etwas schwarzen Pfeffer darüber streuen.