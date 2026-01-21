Rezept Butternuss-Kürbis mit Sumach und roten Zwiebeln

Rezept für Butternuss-Kürbis mit Sumach und roten Zwiebeln
Zutaten (für 4 Personen)
- 2 EL Olivenöl
- 1 kg Butternuss-Kürbis, in Würfel mit 2 cm Kantenlänge geschnitten
- 3 grössere rote Zwiebeln, in Streifen geschnitten
- ¼ TL Zimt
- ¼ TL Piment
- 1 ½ TL Sumach
- Salz
- schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- glattblättriger Peterli, gehackt
Zubereitung
- Das Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen.
- Die Kürbiswürfel zusammen mit den Zwiebeln zugeben, gut salzen und auf mittlerer Hitze anbraten. Die Zwiebeln sollen beim Anbraten keine Farbe annehmen. Die Kürbiswürfel dürfen leicht Farbe annehmen.
- Die Hitze dann etwas zurückfahren und das Kürbisgemüse mit Zimt und Piment würzen. Weiterdünsten, bis die Kürbiswürfel gar sind. Der Kürbis muss weich sein, darf aber nicht zerfallen.
- Sumach zugeben, mischen und noch ganz kurz weiterdünsten.
- Mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Allenfalls noch etwas Salz zugeben. Den gehackten Peterli darüber geben und servieren.
Tipp: Servieren Sie dazu noch etwas griechischen Joghurt mit Salz und ganz wenig frischgepresstem Knoblauch.