Rezept - Butternuss-Kürbis mit Sumach und roten Zwiebeln Kürbis mit Sumach, Zimt und Piment – wärmt Bauch und Herz. Dieses Gericht «beamt» Sie in null Komma nichts in den Orient und lässt Sie allfälliges Wintergrau total vergessen. Autor: Maja Brunner

Rezept für Butternuss-Kürbis mit Sumach und roten Zwiebeln Zutaten (für 4 Personen) 2 EL Olivenöl

1 kg Butternuss-Kürbis, in Würfel mit 2 cm Kantenlänge geschnitten

3 grössere rote Zwiebeln, in Streifen geschnitten

¼ TL Zimt

¼ TL Piment

1 ½ TL Sumach

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

glattblättriger Peterli, gehackt Zubereitung Das Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen. Die Kürbiswürfel zusammen mit den Zwiebeln zugeben, gut salzen und auf mittlerer Hitze anbraten. Die Zwiebeln sollen beim Anbraten keine Farbe annehmen. Die Kürbiswürfel dürfen leicht Farbe annehmen. Die Hitze dann etwas zurückfahren und das Kürbisgemüse mit Zimt und Piment würzen. Weiterdünsten, bis die Kürbiswürfel gar sind. Der Kürbis muss weich sein, darf aber nicht zerfallen. Sumach zugeben, mischen und noch ganz kurz weiterdünsten. Mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Allenfalls noch etwas Salz zugeben. Den gehackten Peterli darüber geben und servieren. Tipp: Servieren Sie dazu noch etwas griechischen Joghurt mit Salz und ganz wenig frischgepresstem Knoblauch. Butternuss-Kürbis mit Sumach und roten Zwiebeln Rezept als PDF herunterladen Butternuss-Kürbis mit Sumach und roten Zwiebeln

Aus A point vom 25.02.2022 11:40 Uhr