Rezept Pikant gewürzter Kürbis im Ofen geschmort

Der Kürbis schmeckt auch in Spalten geschnitten, pikant gewürzt und im Ofen geschmort. Probieren Sie's aus.

19.02.2026, 14:52

Rezept für pikanten Kürbis im Ofen geschmort

Zutaten

  • 1 mittelgrosser Butternusskürbis (ca. 1 kg)
  • 2 – 3 EL Olivenöl
  • 2 TL getrockneter Oregano
  • ½ TL Fenchelsamen
  • 2 TL Koriandersamen
  • 1 kleine rote, getrocknete Chilischote, entkernt und fein gehackt
  • 1 Knoblauchzehe
  • 130 g griechisches Joghurt
  • 50 g Tahini-Paste
  • 1 Knoblauchzehe, gepresst
  • 2 -3 EL Zitronensaft
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Den Butternuss-Kürbis halbieren und die Kernen herauskratzen.
  2. Den Kürbis längs in etwa 2 ½ cm dicke Spalten schneiden.
  3. Den Oregano, die Koriandersamen, die Fenchelsamen, die feingeschnittene Chilischote, Salz, Pfeffer und die Knoblauchzehe in einem Mörser fein zerstossen.
  4. Die Kürbisspalten in eine Schüssel geben, die Gewürzmischung und das Olivenöl dazugeben und von Hand alles gut miteinander vermischen.
  5. Die gewürzten Kürbisspalten auf ein mit einem Backpapier belegtes Blech legen und bei etwa 200 Grad so lange im Ofen backen, bis die Kürbis-Spalten weich sind.
  6. Die Tahini-Paste noch im Glas gut umrühren und mit dem Olivenöl mischen.
  7. Dann für die Tahini-Sauce die Tahini-Paste, das Joghurt, den gepressten Knoblauch und den Zitronensaft mit einem Schwingbesen gut verrühren.
  8. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  9. Die Tahini-Sauce über die Kürbisspalten träufeln oder separat dazu servieren.

Pikanter Kürbis im Ofen geschmort

Radio SRF 1, «A point» vom 22.11.2017 ; 

