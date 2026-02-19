Rezept Pikant gewürzter Kürbis im Ofen geschmort

Rezept für pikanten Kürbis im Ofen geschmort
Zutaten
- 1 mittelgrosser Butternusskürbis (ca. 1 kg)
- 2 – 3 EL Olivenöl
- 2 TL getrockneter Oregano
- ½ TL Fenchelsamen
- 2 TL Koriandersamen
- 1 kleine rote, getrocknete Chilischote, entkernt und fein gehackt
- 1 Knoblauchzehe
- 130 g griechisches Joghurt
- 50 g Tahini-Paste
- 1 Knoblauchzehe, gepresst
- 2 -3 EL Zitronensaft
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Den Butternuss-Kürbis halbieren und die Kernen herauskratzen.
- Den Kürbis längs in etwa 2 ½ cm dicke Spalten schneiden.
- Den Oregano, die Koriandersamen, die Fenchelsamen, die feingeschnittene Chilischote, Salz, Pfeffer und die Knoblauchzehe in einem Mörser fein zerstossen.
- Die Kürbisspalten in eine Schüssel geben, die Gewürzmischung und das Olivenöl dazugeben und von Hand alles gut miteinander vermischen.
- Die gewürzten Kürbisspalten auf ein mit einem Backpapier belegtes Blech legen und bei etwa 200 Grad so lange im Ofen backen, bis die Kürbis-Spalten weich sind.
- Die Tahini-Paste noch im Glas gut umrühren und mit dem Olivenöl mischen.
- Dann für die Tahini-Sauce die Tahini-Paste, das Joghurt, den gepressten Knoblauch und den Zitronensaft mit einem Schwingbesen gut verrühren.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Die Tahini-Sauce über die Kürbisspalten träufeln oder separat dazu servieren.