Rezept Selbstgemachter Tomatensugo

Es gibt nichts Besseres als einen selbstgemachten Tomatensugo. Die Zutaten bekommt man im jedem Lebensmittelladen und der Aufwand dauert keine 10 Minuten. Danach heisst es einköcheln lassen.

Rezept für selbstgemachten Tomatensugo

Zutaten (für 4 Personen)

800 g Pelati, püriert (1 grosse Büchse)

2 – 3 Schalotten, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, gequetscht

2 EL Olivenöl

1 Lorbeerblatt

1 kleines Stück Peperoncino, getrocknet

1 EL Tomatenpüree

½ TL Zucker

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 kleines Stücklein Butter

Zubereitung

Schalotten, Knoblauch, das Lorbeerblatt und den Peperoncino im Olivenöl bei tiefer Temperatur anschwitzen, ohne dass die Schalotten und der Knoblauch Farbe annehmen. Das dauert ca. 5 – 7 Min. Etwas Salz und das Tomatenpüree dazugeben. Gut verrühren und kurz andünsten. Die pürierten Pelati, den Zucker und Salz zugeben. Alles zusammen etwa 40 Minuten bei tiefer Temperatur einköcheln lassen. Ganz am Schluss mit Salz (wenn nötig) und Pfeffer abschmecken und das kleine Stücklein Butter dazugeben.

Tipp: Um Tränen beim Zwiebeln schneiden zu vermeiden, können Sie vor dem Schneiden einfach einen Schluck Wasser in den Mund nehmen. Das Wasser spucken Sie erst aus, wenn die Zwiebeln geschnitten und in der Pfanne sind. Eine weitere Möglichkeit: die Zwiebeln und das Schneidebrett mit reichlich Wasser benetzen.

