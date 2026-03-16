Rezept Mit Randen gepickelte Eier

Rezept für mit Randen gepickelte Eier
Zutaten
- 6 Eier, hart gekocht und geschält
- 1 kleinere rohe Rande, geschält und in kleinere Würfel geschnitten
- 1 dl Wasser
- 4 dl milder Apfelessig
- 30 g Zucker
- 1 TL Salz
- 5 schwarze Pfefferkörner
- 2 Wacholderbeeren
- 1 Lorbeerblatt
- 1 kleines Stück getrockneter Chili, entkernt
- 1 TL Senfkörner
- 1 Schalotte, in Streifen geschnitten
- 1 sterilisiertes Einmachglas (Das Glas samt Deckel und Dichtungsring 20 Minuten im Dampf oder im kochenden Wasser sterilisieren)
Zubereitung
- Die Randenwürfel, Essig, Wasser, Zucker, Salz, Schalotte und die Gewürze in einem Topf aufkochen. Ca. 5. Min. kochen lassen und dann vollständig auskühlen lassen.
- Die hart gekochten und geschälten Eier in das sterilisierte Einmachglas geben und die Flüssigkeit dazu giessen, so dass die Eier komplett mit dem Sud bedeckt sind.
- Nach 12 Stunden sind die Eier leicht gepickelt. Nach zwei bis drei Tagen haben die Eier dann ihr volles Aroma. Im Kühlschrank sind die Eier mindestens einen Monat haltbar.
- Die Eier vor dem Servieren halbieren und nach Gusto mit einem Klacks Crème fraîche, oder Mayonnaise, mit aufgerollten Sardellen, Kaviar, Fischrogen, Kapern, halbierten Oliven, frischem Dill, Sprossen und/oder Kresse ausgarnieren und allenfalls mit etwas grobgemahlenem schwarzem Pfeffer oder mit wenig Chiliflocken bestreuen.
Tipp
Beim Einmachen mit Essig verändert sich die Konsistenz des Eis. Das Eiweiss wird fester. Falls Sie das nicht mögen, legen Sie die hart gekochten Eier einfach gut 24 Std. in Randensaft ein. Die Eier werden so auch schön farbig, Sie sind dann allerdings nicht so lange haltbar, wie in Essig eingemachte Eier.