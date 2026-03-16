Rezept Mit Randen gepickelte Eier

Beim Einmachen mit Essig verändert sich die Konsistenz des Eis. Das Eiweiss wird fester. Falls Sie das nicht mögen, legen Sie die hart gekochten Eier einfach gut 24 Std. in Randensaft ein. Die Eier werden so auch schön farbig, Sie sind dann allerdings nicht so lange haltbar, wie in Essig eingemachte Eier.