Rezept Knuspriger Federkohl mit Bratkartoffeln und Schalotten

Rezept für Federkohl mit Bratkartoffeln und Schalotten
Zutaten (für 4 Personen)
- 600 g festkochende Kartoffeln, in Würfel geschnitten
- 400 g Schalotten
- 150 g Federkohl
- 2 EL Olivenöl
- 30 g Bratbutter
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die Kartoffel -Würfel in Salzwasser 5 Minuten vorkochen, bis sie ein klein wenig weich sind. Das Wasser abgiessen und die Kartoffeln gut ausdampfen lassen.
- Die Bratbutter und das Olivenöl in eine grosse Bratpfanne geben und erhitzen. Die Kartoffeln hineingeben, salzen und auf kleinem Feuer langsam rundherum anbraten.
- Nach gut 5 Minuten die Schalotten zugeben, salzen und zusammen mit den Kartoffeln anbraten.
- In der Zwischenze it beim Federkohl den Blattstiel entfernen und die Kohlblätter dann in ca. 1 cm breite Streifen schneiden
- Sobald die Kartoffeln und die Schalotten weich sind und Farbe angenommen haben, den Federkohl zugeben und ganz kurz (etwa 3 Minuten) bei grosser Hit ze knusprig braten.
- Grob gemahlenen schwarzen Pfeffer aus der Mühle darüber geben.