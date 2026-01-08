 Zum Inhalt springen

Rezept Tarte Tatin mit Tomaten & Wildkraut «Guter Heinrich»

Das Kraut «Guter Heinrich» ist auch ein guter in der Küche: Es schmeckt ähnlich wie Spinat und darf auch so verwendet werden. Zum Beispiel in dieser salzigen Tarte Tatin, gepaart mit sonnengereiften Tomaten.

08.01.2026, 15:27

Zutaten (für 4 Personen)

  • 4 EL Olivenöl
  • 2 EL Honig
  • 400 g farbige Tomaten
  • 2-3 ganze Stängel inkl. Blüten und Blättern des Guten Heinrichs
  • 1 Handvoll guter Heinrich (Blätter und Blüten), gehackt
  • Salz
  • Pfeffer
  • Dost / Oregano, fein gehackt
  • 1 ausgewallter Blätterteig

Zubereitung

  1. Ein Backpapier auf ein Blech auslegen. Mit einem Pinsel das Olivenöl auf das Backpapier streichen.
  2. Honig mit einem Löffel so gut es geht auch gleichmässig verteilen. Die 2-3 noch ganzen Pflanzen des Guten Heinrichs darauf legen.
  3. Tomaten in feine Ringe schneiden und darüber ziegelartig auf das Blech legen, bis das Backpapier völlig zugedeckt ist.
  4. Auf die Tomaten den gehackten Guten Heinrich verteilen. Alles mit Salz und Pfeffer sowie mit Dost/Oregano würzen.
  5. Blätterteig mit Gabel dicht einstechen und locker auf das Ganze legen. Der Teigrand muss zwischen der Füllung und dem Blechrand sein.
  6. Im 220-Grad-heissen Ofen die Tarte in der Mitte für ca. 20 Minuten backen. Dann kurz ruhen lassen und dann auf einen Teller stürzen.
  7. Mit Dost/Oregano/Wildblumen dekorieren.

Guter Heinrich

Box aufklappen Box zuklappen

Erkennungsmerkmale: Guter Heinrich wächst um Alphütten und Weiden, 20–80 cm hoch, meist unverzweigt, mit wenig Mehlstaub. Die Blätter sind dreieckig bis spiessförmig und der Blütenstand ist als Scheinähre angeordnet. 

Kochen: Guter Heinrich schmeckt ähnlich wie Spinat und darf auch so verwendet werden, zum Beispiel in einer Lasagne, Quiche oder einer salzigen Tarte Tatin.

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 23.08.2024 11:40 Uhr

