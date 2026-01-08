Rezept Tarte Tatin mit Tomaten & Wildkraut «Guter Heinrich»

Rezept für Tarte Tatin mit Tomaten & Wildkraut «Guter Heinrich»
Zutaten (für 4 Personen)
- 4 EL Olivenöl
- 2 EL Honig
- 400 g farbige Tomaten
- 2-3 ganze Stängel inkl. Blüten und Blättern des Guten Heinrichs
- 1 Handvoll guter Heinrich (Blätter und Blüten), gehackt
- Salz
- Pfeffer
- Dost / Oregano, fein gehackt
- 1 ausgewallter Blätterteig
Zubereitung
- Ein Backpapier auf ein Blech auslegen. Mit einem Pinsel das Olivenöl auf das Backpapier streichen.
- Honig mit einem Löffel so gut es geht auch gleichmässig verteilen. Die 2-3 noch ganzen Pflanzen des Guten Heinrichs darauf legen.
- Tomaten in feine Ringe schneiden und darüber ziegelartig auf das Blech legen, bis das Backpapier völlig zugedeckt ist.
- Auf die Tomaten den gehackten Guten Heinrich verteilen. Alles mit Salz und Pfeffer sowie mit Dost/Oregano würzen.
- Blätterteig mit Gabel dicht einstechen und locker auf das Ganze legen. Der Teigrand muss zwischen der Füllung und dem Blechrand sein.
- Im 220-Grad-heissen Ofen die Tarte in der Mitte für ca. 20 Minuten backen. Dann kurz ruhen lassen und dann auf einen Teller stürzen.
- Mit Dost/Oregano/Wildblumen dekorieren.
Guter Heinrich
Erkennungsmerkmale: Guter Heinrich wächst um Alphütten und Weiden, 20–80 cm hoch, meist unverzweigt, mit wenig Mehlstaub. Die Blätter sind dreieckig bis spiessförmig und der Blütenstand ist als Scheinähre angeordnet.
Kochen: Guter Heinrich schmeckt ähnlich wie Spinat und darf auch so verwendet werden, zum Beispiel in einer Lasagne, Quiche oder einer salzigen Tarte Tatin.