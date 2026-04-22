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Rezept Knackiger Frühlings-Coleslaw mit Buttermilch-Dressing

Fein gehobelter Weisskohl, Fenchel und Apfel sind die perfekte Basis für einen knackigen Frühlings-Coleslaw.

22.04.2026, 09:51

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Rezept für Frühlings-Coleslaw mit Buttermilch-Dressing

Zutaten (für 4 Personen)

Coleslaw

  • 500 g Weisskohl, fein gehobelt
  • 2 kleine Fenchel, fein gehobelt
  • 1 säuerlicher Apfel (z. Bsp. Granny Smith), entkernt, halbiert und quer in Scheiben geschnitten
  • 1 Avocado, halbiert, entkernt, geschält und die Hälften quer in Scheiben geschnitten
  • 4 Radieschen, in Scheiben gehobelt

Dressing

  • 2.5 dl Buttermilch
  • 140 g griechisches Joghurt
  • 2 TL Dijon-Senf
  • 1 EL Zitronensaft
  • nach Belieben Zitronen-Abrieb (Bio-Zitrone)
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Die Zutaten für den Coleslaw vorsichtig mischen und auf Teller oder Schalen verteilen.
  2. Die Zutaten für den Dressing mit einem Schwingbesen gut verrühren und den Dressing über den Salat geben.

Knackiger Frühlings-Coleslaw mit Buttermilch-Dressing

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A point vom 11.05.2018 11:40 Uhr ; 

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