Rezept Minestrone mit Wintergemüse

Es gibt unzählige Rezept-Varianten für die Zubereitung einer Minestrone, je nach Region und Vorlieben. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie neben Bohnen viel saisonales Gemüse und Teigware oder Reis enthalten.

27.01.2026, 14:39

Zutaten (für 8-10 Personen)

  • 400 g Borlotti-Bohnen
  • 2,5 l Wasser
  • 3 Lorbeerblätter
  • 2 EL Olivenöl zum Andünsten
  • 3 Zwiebeln, fein gehackt
  • 3 Knoblauchzehen, fein gehackt
  • 800 g Gemüse: Lauch, Karotten, Stangensellerie, in feine Würfel geschnitten
  • 3 EL Tomatenpüree
  • 2 dl Weisswein
  • 1 Dose Pelati (400g), Tomaten fein geschnitten
  • 1 EL Thymian
  • Salz oder Gemüsebouillon-Würfel
  • schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • 300 g Wirz (Wirsing)
  • 150 g kleine Teigwaren (z.B. Ditalini oder Anellini)
  • Zum Verfeinern: Reibkäse, gehackte Petersilie und bestes Olivenöl

Zubereitung

  1. Die Borlotti-Bohnen über Nacht einweichen. Das Wasser abgiessen und die Bohnen mit den Lorbeerblättern im Wasser (ohne Salz) ca. 30 Min. lang halb weich kochen. Das Olivenöl in einem grossen Kochtopf geben und die Zwiebeln, den Knoblauch und die Gemüsewürfel andünsten. Das Tomatenpüree dazugeben und kurz mitdünsten.
  2. Mit dem Weisswein ablöschen, die Pelati, den Thymian und die Bohnen samt dem Kochwasser dazugeben. Solange köcheln, bis die Bohnen weich sind. Die Lorbeerblätter entfernen. Ein Drittel der Suppe ein einem separaten Gefäss pürieren und wieder zur Suppe geben. Jetzt erst mit Salz oder Gemüsebouillon und Pfeffer würzen.
  3. Von den ausgelösten Wirzblättern die Blattrippen entfernen und die grünen Blatthälften fein schneiden und zusammen mit den Teigwaren in die Suppe geben und solange weiter köcheln, bis die Teigwaren weich sind. Falls nötig, Wasser beigeben.
  4. Die Suppe in Suppenteller geben und nach Belieben mit Reibkäse, gehackter Petersilie und bestem Olivenöl verfeinern.

Tipps

Statt der Borlotti-Bohnen können auch Kirchererbsen verwendet werden.

Natürlich kann man auch noch andere Wintergemüse mitkochen: Mangold, Krautstiele, Kartoffeln, Kürbis etc. – je nach Vorrat und Vorliebe.

Es empfiehlt sich, eine Minestrone immer in grosser Menge zuzubereiten, denn aufgewärmt schmeckt sie noch besser.

Minestrone mit Wintergemüse

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 21.02.2024 11:40 Uhr

