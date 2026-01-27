Rezept Minestrone mit Wintergemüse

Statt der Borlotti-Bohnen können auch Kirchererbsen verwendet werden.

Natürlich kann man auch noch andere Wintergemüse mitkochen: Mangold, Krautstiele, Kartoffeln, Kürbis etc. – je nach Vorrat und Vorliebe.

Es empfiehlt sich, eine Minestrone immer in grosser Menge zuzubereiten, denn aufgewärmt schmeckt sie noch besser.