Rezept Geschmortes Wurzelgemüse mit Beluga-Linsen

Rezept für geschmortes Wurzelgemüse mit Beluga-Linsen
Zutaten (für 4 Personen)
- 2 Zwiebeln in Streifen geschnitten
- 1 Knoblauchzehe, gequetscht
- 2 El Olivenöl, zum Anbraten
- 800 g Wurzelgemüse (Pastinaken, verschiedenfarbige Rüebli, Petersilienwurzel, Rande, Topinambur, Sellerie usw.
- 100 g Beluga-Linsen
- 1 kleines Stück getrockneter Chili, entkernt
- ein paar Thymianzweiglein
- 1 Lorbeerblatt
- ein hauchdünner Streifen von der Schale einer Bio-Zitrone
- 1 Schluck Weisswein zum Ablöschen
- ca. 4 dl Gemüse-Bouillon
- eine grosse Handvoll Winterspinat
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Das Gemüse rüsten und in gleichmässige Würfel (ca. 2x2cm) schneiden.
- Die Zwiebel und den Knoblauch auf kleinem Feuer in etwas Olivenöl glasig werden lassen.
- Das Gemüse dazu geben und auf gutem Feuer anbraten lassen. (Achtung: Knoblauch und Zwiebeln sollten dabei keine Farbe annehmen.)
- Dann die Linsen hinzugeben, den Chili, den Thymian und die Zitronen-Zeste. Mit einem Schluck Weisswein ablöschen und die Bouillon dazugeben. Bei geschlossenem Deckel auf kleinem Feuer ca. 25 Minuten lang schmoren lassen. Ab und zu umrühren und allenfalls etwas Bouillon nachgiessen.
- Kurz bevor Gemüse und Linsen gar sind, den Winterspinat untermischen und ca. 2 Minuten mitkochen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zusammen mit einem feinen, buttrigen Kartoffelstock servieren.