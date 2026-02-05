 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Geschmortes Wurzelgemüse mit Beluga-Linsen

Die kühlere Jahreszeit eröffnet in der Küche ganz neue Möglichkeiten: Man darf den Grill getrost vergessen und auch den kalten Znacht. Dafür gibts wieder feine Schmorgerichte, die Bauch und Seele wärmen.

Autor: 

05.02.2026, 12:44

Teilen

Rezept für geschmortes Wurzelgemüse mit Beluga-Linsen

Zutaten (für 4 Personen)

  • 2 Zwiebeln in Streifen geschnitten
  • 1 Knoblauchzehe, gequetscht
  • 2 El Olivenöl, zum Anbraten
  • 800 g Wurzelgemüse (Pastinaken, verschiedenfarbige Rüebli, Petersilienwurzel, Rande, Topinambur, Sellerie usw.
  • 100 g Beluga-Linsen
  • 1 kleines Stück getrockneter Chili, entkernt
  • ein paar Thymianzweiglein
  • 1 Lorbeerblatt
  • ein hauchdünner Streifen von der Schale einer Bio-Zitrone
  • 1 Schluck Weisswein zum Ablöschen
  • ca. 4 dl Gemüse-Bouillon
  • eine grosse Handvoll Winterspinat
  • Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Das Gemüse rüsten und in gleichmässige Würfel (ca. 2x2cm) schneiden.
  2. Die Zwiebel und den Knoblauch auf kleinem Feuer in etwas Olivenöl glasig werden lassen.
  3. Das Gemüse dazu geben und auf gutem Feuer anbraten lassen. (Achtung: Knoblauch und Zwiebeln sollten dabei keine Farbe annehmen.)
  4. Dann die Linsen hinzugeben, den Chili, den Thymian und die Zitronen-Zeste. Mit einem Schluck Weisswein ablöschen und die Bouillon dazugeben. Bei geschlossenem Deckel auf kleinem Feuer ca. 25 Minuten lang schmoren lassen. Ab und zu umrühren und allenfalls etwas Bouillon nachgiessen.
  5. Kurz bevor Gemüse und Linsen gar sind, den Winterspinat untermischen und ca. 2 Minuten mitkochen.
  6. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zusammen mit einem feinen, buttrigen Kartoffelstock servieren.
Geschmortes Wurzelgemüse mit Beluga-Linsen

Rezept als PDF herunterladen:

A point vom 27.10.2017

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)