Rezept Gnocchi di pane

Rezept für Gnocchi di pane
Zutaten
- 90 g trockenes dunkles Brot (oder auch anderes Brot, bevorzugt rustikal)
- 500 ml Wasser
- 300 g Weissmehl
- Salz
Zubereitung
- Für die Gnocchi das Brot ganz trocknen und im Mixer zu Paniermehl zerkleinern.
- Das Wasser aufkochen, dann den Herd ausschalten. Das Paniermehl in das Wasser einrühren, nach und nach das Mehl beigeben, bis eine geschmeidige, knetbare Masse entsteht. Gut durchkneten.
- Aus dem Teig 1 1/2–2 cm dicke Rollen formen und davon kleine Quadrate abschneiden. Diese zu Kügelchen formen und in ausreichend Salzwasser kochen, bis sie von selbst aufsteigen. Abseihen, kalt abschrecken und zur Seite stellen.
Dazu passt
Diese Brotgnocchi kann man mit Saucen nach Belieben servieren. Beispielsweise mit gebräunter Butter und Salbeiblättern. Aber auch mit einer Käse-, Zitronen- oder Tomatensauce. Nach Belieben mit Käse verfeinern oder mit Pane profumato.