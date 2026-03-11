 Zum Inhalt springen

Teller mit Schokoladenkeksen auf zweifarbigem Hintergrund.
Legende: Anja Steiner

Inhalt

Rezept Hojicha-Chocolate-Chip Cookies

Klassische Chocolate-Chips-Cookies bekommen durch aromatischen Hojicha – gerösteten japanischen Grüntee – einen neuen Twist.

11.03.2026, 16:13

Rezept für Hojicha-Chocolate-Chip Cookies

Ergibt ca. 25 Stück

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + ca. 1 Stunde kühlstellen + ca. 8. Minuten backen

Zutaten

  • 200 g Schokolade
  • 150 g Butter, weich
  • 180 g Rohzucker
  • 1 Ei
  • 160 g Mehl
  • 12 g Hojicha-Pulver
  • 2 Prisen Salz
  • ½ TL Natron
  • ½ TL Backpulver
  • Sesam
  • Fleur de sel

Zubereitung

  1. Schokolade hacken.
  2. Butter und Zucker schaumig schlagen. Ei begeben.
  3. Mehl, Hojicha-Pulver, Salz, Natron und Backpulver mischen und mit der Schokolade unter die Butter-Mischung rühren.
  4. Teig flachdrücken und ca. 1 Stunde kühlstellen.
  5. Backofen auf 180 °C vorheizen. Teig zu 25 gleichmässigen Kugeln (ca. 25 g) formen. Mit genügend Abstand auf ein Backpapier belegtes Blech verteilen.
  6. Kugeln etwas flachdrücken und mit Sesam und nach Belieben etwas Fleur de sel bestreuen.
  7. Cookies blechweise nacheinander in der Ofenmitte ca. 8 Minuten backen. Herausnehmen und auf dem Blech auskühlen lassen.

Tipp

Statt Hojicha-Pulver vier Teebeutel mit Hojicha-Tee aufschneiden und in einem Mörser, Mixer oder einer Gewürzmühle sehr fein mahlen und durch ein Teesieb streichen.

Hojicha-Chocolate-Chip Cookies

Rezept zum Herunterladen

 

«A point», Radio SRF 1, 11.03.2026, 16.15 Uhr ; 

