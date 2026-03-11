Rezept Hojicha-Chocolate-Chip Cookies

Rezept für Hojicha-Chocolate-Chip Cookies
Ergibt ca. 25 Stück
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + ca. 1 Stunde kühlstellen + ca. 8. Minuten backen
Zutaten
- 200 g Schokolade
- 150 g Butter, weich
- 180 g Rohzucker
- 1 Ei
- 160 g Mehl
- 12 g Hojicha-Pulver
- 2 Prisen Salz
- ½ TL Natron
- ½ TL Backpulver
- Sesam
- Fleur de sel
Zubereitung
- Schokolade hacken.
- Butter und Zucker schaumig schlagen. Ei begeben.
- Mehl, Hojicha-Pulver, Salz, Natron und Backpulver mischen und mit der Schokolade unter die Butter-Mischung rühren.
- Teig flachdrücken und ca. 1 Stunde kühlstellen.
- Backofen auf 180 °C vorheizen. Teig zu 25 gleichmässigen Kugeln (ca. 25 g) formen. Mit genügend Abstand auf ein Backpapier belegtes Blech verteilen.
- Kugeln etwas flachdrücken und mit Sesam und nach Belieben etwas Fleur de sel bestreuen.
- Cookies blechweise nacheinander in der Ofenmitte ca. 8 Minuten backen. Herausnehmen und auf dem Blech auskühlen lassen.
Tipp
Statt Hojicha-Pulver vier Teebeutel mit Hojicha-Tee aufschneiden und in einem Mörser, Mixer oder einer Gewürzmühle sehr fein mahlen und durch ein Teesieb streichen.
Rezept zum Herunterladen