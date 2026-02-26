Rezept Iranischer Eintopf mit Äpfeln

Rezept für iranischen Eintopf mit Äpfeln
Zutaten
- 1 Zwiebel, gehackt
- 3 EL Olivenöl
- 3 Knoblauchzehen, fein gehackt
- 400 g Rindfleisch, gehackt (oder Sojahackfleisch)
- 400 g Pelati, gehackt
- 2 TL Gewürzmischung «Advieh»
- 1 TL Salz
- 2 Äpfel, entkernt und in Schnitze geschnitten
- 1 Handvoll getrocknete Aprikosen, in Scheiben geschnitten (optional)
Zum Servieren:
- veganes Joghurt
- gehackte Minze
- gekochter weisser Reis
Zubereitung
- Die gehackten Zwiebeln mit Olivenöl andünsten, dabei etwas Farbe geben. Den gehackten Knoblauch und das Rindfleisch (oder Sojahack) hinzufügen und unter häufigem Rühren einige Minuten anbraten.
- Die Tomaten, das Gewürz und Salz nach Geschmack beigeben. So viel Wasser hinzufügen, dass alle Zutaten knapp bedeckt sind. Aufkochen und 15 Minuten köcheln lassen.
- Für die Äpfel 2 Esslöffel Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen. Die Apfelscheiben beigeben und braten, bis sie weich und goldbraun sind.
- Die Äpfel und nach Belieben Aprikosen zum Eintopf geben, zudecken und bei niedriger Hitze rund 15 Minuten weiterköcheln lassen. Falls nötig etwas Wasser beigeben und die Würze anpassen.
- Warm in einer Schüssel mit Joghurt und Minze anrichten und mit Reis servieren.