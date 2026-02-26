 Zum Inhalt springen

Rezept Iranischer Eintopf mit Äpfeln

Eine Art Sugo mit persischer Gewürzmischung – und mit angebratenen, geschmorten Äpfeln. Funktioniert mit Fleisch und vegan.

26.02.2026, 11:49

Zutaten

  • 1 Zwiebel, gehackt
  • 3 EL Olivenöl
  • 3 Knoblauchzehen, fein gehackt
  • 400 g Rindfleisch, gehackt (oder Sojahackfleisch)
  • 400 g Pelati, gehackt
  • 2 TL Gewürzmischung «Advieh»
  • 1 TL Salz
  • 2 Äpfel, entkernt und in Schnitze geschnitten
  • 1 Handvoll getrocknete Aprikosen, in Scheiben geschnitten (optional)

 Zum Servieren:

  • veganes Joghurt
  • gehackte Minze
  • gekochter weisser Reis

 Zubereitung

  1. Die gehackten Zwiebeln mit Olivenöl andünsten, dabei etwas Farbe geben. Den gehackten Knoblauch und das Rindfleisch (oder Sojahack) hinzufügen und unter häufigem Rühren einige Minuten anbraten.
  2. Die Tomaten, das Gewürz und Salz nach Geschmack beigeben. So viel Wasser hinzufügen, dass alle Zutaten knapp bedeckt sind. Aufkochen und 15 Minuten köcheln lassen.
  3. Für die Äpfel 2 Esslöffel Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen. Die Apfelscheiben beigeben und braten, bis sie weich und goldbraun sind.
  4. Die Äpfel und nach Belieben Aprikosen zum Eintopf geben, zudecken und bei niedriger Hitze rund 15 Minuten weiterköcheln lassen. Falls nötig etwas Wasser beigeben und die Würze anpassen.
  5. Warm in einer Schüssel mit Joghurt und Minze anrichten und mit Reis servieren.
Iranischer Eintopf mit Äpfeln

A Point, 25.02.26, 15:15 Uhr

