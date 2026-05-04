Rezept Kopfsalatcrème mit Ofengemüse

Rezept für Kopfsalatcrème mit Ofengemüse
Zubereitungsdauer: 30 Minuten
Zutaten
- 150 g Kopfsalatblätter*
- 100 g Blattspinat
- Salz
- 10 g Butter
- 1 Zwiebel, fein gewürfelt
- 1 kleine Knoblauchzehe
- 0.5 dl Gemüsebrühe
- 1 EL Ricotta
- 1 TL Birnendicksaft
- Etwas Zitronensaft
* Man kann hier gut dunkelgrüne, äussere Blätter verwenden. Oder auch Kopfsalat, der nicht mehr ganz frisch ist.
Zubereitung
- Die Salatblätter mit dem Blattspinat 10 Sekunden in kochendem Salzwasser blanchieren, dann in Eiswasser abschrecken und gut ausdrücken.
- In einer Kasserolle die Butter zerlassen, die Zwiebel und den Knoblauch darin bei mittlerer Hitze ohne Farbe 8 – 10 Minuten weich dünsten. Mit der Brühe ablöschen und etwas einkochen lassen.
- Das blanchierte Blattgemüse zufügen. Kurz aufkochen lassen, in einen Mixbecher umfüllen und auf höchster Stufe fein pürieren. Auskühlen lassen.
- Mischen mit 1 EL Ricotta. Mit Birnendicksaft, Zitronensaft und Salz abschmecken.