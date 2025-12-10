Rezept - Löwenzahnwurzel-Mousse mit kandierten Wurzeln

Das Löwenzahnwurzelmousse aus frischer sowie kandierter Löwenzahnwurzel mit Löwenzahnhonig, Kardamom, Vanille, geschlagenem Rahm und griechischem Joghurt ist eine einfache aber spezielle Nachspeise.