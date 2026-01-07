Rezept Thailändische Kokosmilchsuppe mit Poulet (Tom Kha Gai)

Rezept für Tom Kha Gai
Zutaten (für 4 Personen)
- 8 dl Kokosmilch aus der Büchse
- nach Belieben Hühnerbrühe zum Verdünnen der Suppe
- 2 frische rote Vogelaugenchilis, längs halbiert und entkernt
- 1 Schalotte, in Streifen geschnitten
- 3 Kaffirlimettenblätter
- 3 Stängel Zitronenengras, Stängel gequetscht und halbiert
- 1 ca. daumengrosses Stück Galgant (alternativ: ein Stück frischer Ingwer)
- 200 g Pouletbrust, in Streifen geschnitten
- 300 g Pilze (Champignons, Reisstrohpilze, Shitake oder Kräuterseitling) in Streifen geschnitten
- 3 ½ EL Fischsauce, allenfalls etwas mehr
- 1 ½ EL Limettensaftsaft, allenfalls etwas mehr
- einige Zweige frischer Koriander
Zubereitung
- Die Kokosmilch und Hühnerbrühe zusammen mit den Chilis, den Schalotten, den Kaffirlimettenblättern, dem Galgant (oder Ingwer) und dem Zitronengras zum Kochen bringen und etwa 15 Min. vor dem Siedepunkt ziehen lassen.
- Pilze und Pouletfleisch zugeben, kurz aufkochen und 10 Min. vor dem Siedepunkt ziehen lassen.
- Fischsauce und Limettensaft zugeben.
- Die Suppe auf Schälchen verteilen und in Begleitung von frischem Koriander (in Asien isst man den Koriander mit den Stängeln) servieren. Dazu passt Basmati- oder Jasmin-Reis.