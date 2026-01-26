Dessert für 6 Personen. Für eine Springform à ca.18 cm Ø.
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + ca. 50 Minuten backen + trocknen lassen.
Zutaten
- Butter für die Form
- 200 g Butter, weich
- 150 g Zucker
- 4 Eier
- 2 Blutorangen
- 2 TL Backpulver
- 2 Prisen Salz
- 200 g gemahlene Mandeln
- 80 g Maisgriess fein (Polenta)
- Ca. 80 g Puderzucker
- 1 EL gehackte Pistazien
Zubereitung
- Backofen auf 180 °C vorheizen. Springform mit Backpapier belegen, Formenrand mit etwas Butter bestreichen.
- Butter und Zucker schaumig schlagen. Eier nach und nach beigeben.
- Orangenschale fein abreiben und mit Backpulver, Salz, Mandeln und Maisgriess mischen und zur Butter-Ei-Mischung geben.
- Teig gut mischen und auf dem Formenboden verteilen. In der Ofenmitte ca. 50 Minuten backen. Kuchen in der Form auskühlen lassen.
- Von einer Orange den Saft auspressen. Davon 2 EL mit dem Puderzucker zu einer dicken Glasur verrühren. Restlichen Orangensaft über den Kuchen giessen. Kuchen aus der Form nehmen und auf ein Gitter stellen. Mit der Glasur begiessen. Glasur etwas trocknen lassen.
- Restliche Orange samt weisser Haut schälen und in Scheiben schneiden. Kuchen mit Orangen dekorieren und mit Pistazien bestreuen.
Tipp
Blutorangen-Mandelkuchen mit griechischem Joghurt servieren.