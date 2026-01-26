Legende: Gemahlene Mandeln und Blutorangen geben diesem Kuchen seinen saftigen, frischen Geschmack. Esther Kern

Inhalt

Rezept - Blutorangen-Mandelkuchen Nussig, saftig, frisch: Dieser Kuchen mit frischer Blutorange wertet jedes Dessert auf. Besonders gut passt ein Klecks griechischer Joghurt zum Servieren.

Dessert für 6 Personen. Für eine Springform à ca.18 cm Ø. Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + ca. 50 Minuten backen + trocknen lassen. Zutaten Butter für die Form

200 g Butter, weich

150 g Zucker

4 Eier

2 Blutorangen

2 TL Backpulver

2 Prisen Salz

200 g gemahlene Mandeln

80 g Maisgriess fein (Polenta)

Ca. 80 g Puderzucker

1 EL gehackte Pistazien Zubereitung Backofen auf 180 °C vorheizen. Springform mit Backpapier belegen, Formenrand mit etwas Butter bestreichen. Butter und Zucker schaumig schlagen. Eier nach und nach beigeben. Orangenschale fein abreiben und mit Backpulver, Salz, Mandeln und Maisgriess mischen und zur Butter-Ei-Mischung geben. Teig gut mischen und auf dem Formenboden verteilen. In der Ofenmitte ca. 50 Minuten backen. Kuchen in der Form auskühlen lassen. Von einer Orange den Saft auspressen. Davon 2 EL mit dem Puderzucker zu einer dicken Glasur verrühren. Restlichen Orangensaft über den Kuchen giessen. Kuchen aus der Form nehmen und auf ein Gitter stellen. Mit der Glasur begiessen. Glasur etwas trocknen lassen. Restliche Orange samt weisser Haut schälen und in Scheiben schneiden. Kuchen mit Orangen dekorieren und mit Pistazien bestreuen. Tipp Blutorangen-Mandelkuchen mit griechischem Joghurt servieren. Rezept zum Herunterladen Blutorangen-Mandelkuchen Rezept Blutorangen-Mandelkuchen

Radio SRF 1, 26.01.2026, 15.15 Uhr ; Anja Steiner