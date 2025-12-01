Kartoffelgericht Maluns

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Zutaten: (für 2 Personen)

500 g gekochte Kartoffeln (mehligkochende)

130 g Spätzlimehl (oder Mischung aus Weissmehl und Pastagriess)

1 bis 11/2 TL Salz

50 g geklärte Butter

Zubereitung

Die gekochten Kartoffeln schälen und an der Röstiraffel reiben. Mit dem Mehl und dem Salz vermischen. Mit den Händen reiben, bis feine Krümel entstehen. Mit der Butter in eine weite Bratpfanne geben und langsam anrösten. Zum Schluss die Hitze etwas raufschalten und unter stetigem Rühren die Maluns schön knusprig ausbraten. Servieren nach Belieben mit Apfelmus und Käse oder auch als Beilage.

Tipp

Möchte man mehr Maluns machen, dann sollte man sie in Portionen braten oder in zwei Bratpfannen nebeneinander. Die Pfanne sollte nicht zu voll sein.

