Rezept - Zwiebelgratin mit Rahm und Parmesan

Mit Rahm und Parmesan zugedeckt, werden die Zwiebeln in der Gratinform weich und kommen mit einer goldbraunen gratinierten Schicht aus dem Ofen. Ein herzhaftes Gericht, das gerade bei schlechtem Wetter für gute Laune und Wärme sorgt.