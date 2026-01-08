Rezept Zwiebelgratin mit Rahm und Parmesan

Rezept für Zwiebelgratin mit Rahm und Parmesan
Zutaten (für 4 Personen)
- 6 mittlere Zwiebeln
- 2 dl Doppelrahm (oder Vollrahm)
- 1 grosse Handvoll frisch geriebenen Parmesan
- 1 Lorbeerblatt
- 5 schwarze Pfefferkörner
- etwas Thymian (frisch oder getrocknet)
- Salz
Zubereitung
- Die Zwiebeln schälen, dabei den Wurzelbereich aber nicht abschneiden; so hält die Zwiebel beim Kochen besser zusammen.
- Die ganzen Zwiebeln zusammen mit einem Lorbeerblatt und den Pfefferkörnern etwa 25 Minuten lang im Salzwasser weich kochen.
- Das Wasser abgiessen und die Zwiebeln längs halbieren, etwas abtropfen lassen und dann den Wurzelbereich sorgfältig entfernen. Die Zwiebel darf dabei nicht auseinanderfallen.
- Die Zwiebelhälften mit der Schnittfläche gegen unten in eine feuerfeste Form geben.
- Den Parmesan über die Zwiebeln streuen. Den Rahm salzen und mit frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer und Thymian würzen.
- Dann den Rahm über die Zwiebeln geben und diese bei 200 Grad im Ofen gratinieren bis die Zwiebeln goldbraun überbacken sind.