Legende: Radicchio-Salat mit Orangen und Matcha Anja Steiner

Inhalt

Rezept - Radicchio mit Orangen und Matcha-Buttermilchdressing Herber Radicchio trifft in diesem Rezept auf süsse Orangen und ein cremiges Matcha-Buttermilchdressing.

Rezept für Radicchio mit Orangen und Matcha-Buttermilchdressing Vorspeise für vier Personen. Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten. Zutaten 60 g Haselnüsse

1 Radicchio Trevisano à ca. 350 g

2 Orangen

1 TL Matcha

1 dl Buttermilch

1 TL Honig

3 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

Salz Zubereitung Haselnüsse grob hacken. In einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett goldbraun rösten. Radicchio längs halbieren, den Strunk entfernen. Blätter in Streifen schneiden. Orangen samt weisser Haut schälen. Orangen halbieren und in Scheiben schneiden, austretenden Saft auffangen. Matcha und 2 EL Buttermilch mit einem Schwingbesen glattrühren. Restliche Buttermilch, Honig, Öl, Zitronensaft und aufgefangenen Orangensaft beigeben und gut verrühren. Dressing mit Salz abschmecken. Radicchio, Haselnüsse und Orangen anrichten. Mit Matcha-Buttermilchdressing beträufeln. Rezept zum Herunterladen Radicchio mit Orangen und Matcha-Buttermilchdressing Radicchio mit Orangen und Matcha-Buttermilchdressing

«A point», SRF 1, 10.03.2026, 11.40 Uhr ; Anja Steiner