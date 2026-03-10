 Zum Inhalt springen

Obst- und Gemüsesalat auf buntem Hintergrund.
Legende: Radicchio-Salat mit Orangen und Matcha Anja Steiner

Rezept Radicchio mit Orangen und Matcha-Buttermilchdressing

Herber Radicchio trifft in diesem Rezept auf süsse Orangen und ein cremiges Matcha-Buttermilchdressing.

10.03.2026, 11:25

Vorspeise für vier Personen. Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten.

Zutaten

  • 60 g Haselnüsse
  • 1 Radicchio Trevisano à ca. 350 g
  • 2 Orangen
  • 1 TL Matcha
  • 1 dl Buttermilch
  • 1 TL Honig
  • 3 EL Olivenöl
  • 1 EL Zitronensaft
  • Salz

Zubereitung

  1. Haselnüsse grob hacken. In einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett goldbraun rösten.
  2. Radicchio längs halbieren, den Strunk entfernen. Blätter in Streifen schneiden.
  3. Orangen samt weisser Haut schälen. Orangen halbieren und in Scheiben schneiden, austretenden Saft auffangen.
  4. Matcha und 2 EL Buttermilch mit einem Schwingbesen glattrühren.
  5. Restliche Buttermilch, Honig, Öl, Zitronensaft und aufgefangenen Orangensaft beigeben und gut verrühren. Dressing mit Salz abschmecken.
  6. Radicchio, Haselnüsse und Orangen anrichten. Mit Matcha-Buttermilchdressing beträufeln.

Rezept zum Herunterladen

Radicchio mit Orangen und Matcha-Buttermilchdressing

«A point», SRF 1, 10.03.2026, 11.40 Uhr ; 

