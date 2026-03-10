Rezept Radicchio mit Orangen und Matcha-Buttermilchdressing

Rezept für Radicchio mit Orangen und Matcha-Buttermilchdressing
Vorspeise für vier Personen. Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten.
Zutaten
- 60 g Haselnüsse
- 1 Radicchio Trevisano à ca. 350 g
- 2 Orangen
- 1 TL Matcha
- 1 dl Buttermilch
- 1 TL Honig
- 3 EL Olivenöl
- 1 EL Zitronensaft
- Salz
Zubereitung
- Haselnüsse grob hacken. In einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett goldbraun rösten.
- Radicchio längs halbieren, den Strunk entfernen. Blätter in Streifen schneiden.
- Orangen samt weisser Haut schälen. Orangen halbieren und in Scheiben schneiden, austretenden Saft auffangen.
- Matcha und 2 EL Buttermilch mit einem Schwingbesen glattrühren.
- Restliche Buttermilch, Honig, Öl, Zitronensaft und aufgefangenen Orangensaft beigeben und gut verrühren. Dressing mit Salz abschmecken.
- Radicchio, Haselnüsse und Orangen anrichten. Mit Matcha-Buttermilchdressing beträufeln.