 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Radiesli-Pickles

Autor: 

25.03.2026, 11:26

Teilen

Rezept für ein Einmachglas Radieschen-Pickles à ca 6 Deziliter

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten

Zutaten

  • 250 g Radieschen
  • 1,5 dl Apfelessig
  • 2 dl Wasser
  • 10 g Senfsamen
  • 20 g Zucker
  • 10 g Salz

Zubereitung

Radieschen-Grün kürzen. Radieschen in ein heiss ausgespültes Einmachglas schichten. Essig, Wasser, Senfsamen, Zucker und Salz aufkochen. Sud heiss über die Radieschen giessen. Glas gut verschliessen. Radieschen mindestens einen Tag ziehen lassen.

Tipps

  • Die Radieschen-Pickles sind im Kühlschrank etwa 2 bis 4 Wochen haltbar.
  • Die Pickles passen zum Beispiel zum Apéro, im Salat oder zu Café Complet.
  • Aus den Radieschenblättern lassen sich mit etwas Öl und Salz im Ofen knusprige Chips backen.
Radieschen-Pickles

Radio SRF 1 «A Point», 25.03.2026 – 15.15 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)