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Rezept für ein Einmachglas Radieschen-Pickles à ca 6 Deziliter

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten

Zutaten

250 g Radieschen

1,5 dl Apfelessig

2 dl Wasser

10 g Senfsamen

20 g Zucker

10 g Salz

Zubereitung

Radieschen-Grün kürzen. Radieschen in ein heiss ausgespültes Einmachglas schichten. Essig, Wasser, Senfsamen, Zucker und Salz aufkochen. Sud heiss über die Radieschen giessen. Glas gut verschliessen. Radieschen mindestens einen Tag ziehen lassen.

Tipps

Die Radieschen-Pickles sind im Kühlschrank etwa 2 bis 4 Wochen haltbar.

Die Pickles passen zum Beispiel zum Apéro, im Salat oder zu Café Complet.

Aus den Radieschenblättern lassen sich mit etwas Öl und Salz im Ofen knusprige Chips backen.