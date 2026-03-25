Rezept für ein Einmachglas Radieschen-Pickles à ca 6 Deziliter
Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten
Zutaten
- 250 g Radieschen
- 1,5 dl Apfelessig
- 2 dl Wasser
- 10 g Senfsamen
- 20 g Zucker
- 10 g Salz
Zubereitung
Radieschen-Grün kürzen. Radieschen in ein heiss ausgespültes Einmachglas schichten. Essig, Wasser, Senfsamen, Zucker und Salz aufkochen. Sud heiss über die Radieschen giessen. Glas gut verschliessen. Radieschen mindestens einen Tag ziehen lassen.
Tipps
- Die Radieschen-Pickles sind im Kühlschrank etwa 2 bis 4 Wochen haltbar.
- Die Pickles passen zum Beispiel zum Apéro, im Salat oder zu Café Complet.
- Aus den Radieschenblättern lassen sich mit etwas Öl und Salz im Ofen knusprige Chips backen.