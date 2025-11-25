Rezept für Apfelpunsch mit Ingwer und Zimt
Zutaten: für ca. 4 Becher Punsch Zubereitung: ca. 10 Minuten
- 5 dl Apfelsaft
- 2 dl Wasser
- 2-3 fingerbreites Stück Ingwer
- 1 Orange
- 1 Apfel
- 3 Stück Sternanis
- 1 Stange Zimt
- Einige Kardamomkapseln
Optional:
- 2 cl Vodka oder Grand Marnier
Zubereitung
- Apfel und Orange halbieren und in Scheiben schneiden. Den Ingwer schälen und ebenfalls in dünne Scheiben schneiden.
- Alle Zutaten in einen Kochtopf geben und bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten auf Temperatur kommen lassen. Dann weitere 5 Minuten ziehen lassen und warm servieren. Vodka oder Grand Marnier bei Bedarf am Schluss beimixen.