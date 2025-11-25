 Zum Inhalt springen

Rezept Apfelpunsch mit Ingwer und Zimt

25.11.2025, 17:12

Rezept für Apfelpunsch mit Ingwer und Zimt

Zutaten: für ca. 4 Becher Punsch Zubereitung: ca. 10 Minuten

  • 5 dl Apfelsaft
  • 2 dl Wasser
  • 2-3 fingerbreites Stück Ingwer
  • 1 Orange
  • 1 Apfel
  • 3 Stück Sternanis
  • 1 Stange Zimt
  • Einige Kardamomkapseln

Optional:

  • 2 cl Vodka oder Grand Marnier

Zubereitung

  1. Apfel und Orange halbieren und in Scheiben schneiden. Den Ingwer schälen und ebenfalls in dünne Scheiben schneiden.
  2. Alle Zutaten in einen Kochtopf geben und bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten auf Temperatur kommen lassen. Dann weitere 5 Minuten ziehen lassen und warm servieren. Vodka oder Grand Marnier bei Bedarf am Schluss beimixen.
Apfelpunsch mit Ingwer und Zimt

Radio SRF 1, «A Point», 25.11.2025, ; 

