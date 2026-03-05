 Zum Inhalt springen

Rezept London Fog – Earl Grey Latte

Ein einfaches Rezept für einen leckeren Drink auf Tee-Basis.

Autor: 

05.03.2026, 11:23

Für 1 Glas à ca. 3,5 dl 
Zubereitungszeit: ca. 10 Min.

Zutaten

  • 1,5 dl Wasser
  • 2 g Earl Grey
  • 1 EL Vanillesirup
  • 1,5 dl Milch

Zubereitung

  1. Wasser aufkochen. Heiss über den Earl Grey giessen und 3 Minuten ziehen lassen.
  2. Tee durch ein Teesieb ins Glas giessen. Vanillesirup beigeben und gut umrühren.
  3. Milch in einem Milchschäumer oder in der Pfanne erhitzen und schaumig schlagen. Zum Tee geben, umrühren und heiss servieren.

Tipps

  • Honig oder Ahornsirup statt Vanillesirup verwenden
  • Statt losen Tee zwei Teebeutel Earl Grey verwenden

A Point, 5.3.2026, 11:40 Uhr

