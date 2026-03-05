Rezept für London Fog – Earl Grey Latte
Für 1 Glas à ca. 3,5 dl
Zubereitungszeit: ca. 10 Min.
Zutaten
- 1,5 dl Wasser
- 2 g Earl Grey
- 1 EL Vanillesirup
- 1,5 dl Milch
Zubereitung
- Wasser aufkochen. Heiss über den Earl Grey giessen und 3 Minuten ziehen lassen.
- Tee durch ein Teesieb ins Glas giessen. Vanillesirup beigeben und gut umrühren.
- Milch in einem Milchschäumer oder in der Pfanne erhitzen und schaumig schlagen. Zum Tee geben, umrühren und heiss servieren.
Tipps
- Honig oder Ahornsirup statt Vanillesirup verwenden
- Statt losen Tee zwei Teebeutel Earl Grey verwenden
A Point, 5.3.2026, 11:40 Uhr
Meistgelesene Artikel
Menü