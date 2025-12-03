Rezept Schupfnudeln mit Apfel-Sauerkraut

Schupfnudeln mit Apfel-Sauerkraut
aus dem Buch «Rezepte mit Kartoffeln» von Caspar Plautz.
Zubereitungszeit: 90 Minuten
Zutaten: für 4 Personen
Schupfnudeln
- 250 g gekochte mehligkochende Kartoffeln vom Vortag
- 100 g griffiges Weizenmehl
- 30 g Hartweizengriess
- 1 Bio-Ei
- 1 Prise Salz
Zubereitung
- Die Kartoffeln schälen und mit einer Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken.
- Mehl, Griess, Ei und eine Prise Salz hinzufügen und zügig durchkneten.
- Teig auf einem bemehlten Holzbrett weiter kneten, bis er sich geschmeidig anfühlt. Ist der Teig zu feucht, etwas Mehl hinzufügen.
- Der Teig sollte möglichst schnell weiterverarbeitet und in die gewünschte Form gebracht werden.
- Kleine Teigstücke auf einer bemehlten Arbeitsfläche durch Vor- und Rückwärtsbewegung der Handflächen und mit sanftem Druck zu Fingernudeln formen.
- In reichlich gesalzenem, simmerndem Wasser kochen, bis sie an der Oberfläche schwimmen.
- Mit einer Schaumkelle abschöpfen und mit Butterschmalz oder Pflanzenfett in einer Pfanne goldgelb ausbacken und salzen.
Apfel-Sauerkraut
- 2 Zwiebeln (in feine Streifen geschnitten)
- Öl zum Braten
- 2 Bio-Apfel (gewürfelt)
- 2 Knoblauchzehen (fein gehackt)
- 500 g Sauerkraut(aus der Dose oder dem Beutel, den Saft abgegossen)
- 2 TL Kümmel
- Teebeutel gefüllt mit: 10 Pfefferkörnern, 2 Lorbeerblättern, 4 Wacholderbeeren
- Salz
- 1 grosse mehlige Kartoffel (Melba oder Gunda, geschält)
Zubereitung
- Für das Apfelsauerkraut die Zwiebeln in einem mittelgrossen Topf in etwas Öl langsam golden anbraten.
- Die gewürfelten Apfel und den Knoblauch dazugeben und für 3 Minuten anschwitzen.
- Sauerkraut, Kümmel, Gewürz-Teebeutel und etwas Salz hinzufügen.
- Einmal kräftig umrühren und die Masse zu ⅓ mit Wasser auffüllen.
- Bei geschlossenem Deckel für 30 Minuten kochen lassen. (Tipp: In der Zwischenzeit die Schupfnudeln zubereiten.)
- Nach den 30 Minuten die mehligkochende Kartoffel fein reiben, in das Sauerkraut rühren, für weitere 10 Minuten köcheln lassen und abschmecken.
Servieren: Apfelsauerkraut und Schupfnudeln auf einem Teller anrichten und nach Belieben mit frischen Kräutern garnieren.
Rezept zum Herunterladen