Rezept Schupfnudeln mit Apfel-Sauerkraut

Schupfnudeln mit Apfel-Sauerkraut

aus dem Buch «Rezepte mit Kartoffeln» von Caspar Plautz.



Zubereitungszeit: 90 Minuten

Zutaten: für 4 Personen

Schupfnudeln

250 g gekochte mehligkochende Kartoffeln vom Vortag

100 g griffiges Weizenmehl

30 g Hartweizengriess

1 Bio-Ei

1 Prise Salz

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und mit einer Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Mehl, Griess, Ei und eine Prise Salz hinzufügen und zügig durchkneten. Teig auf einem bemehlten Holzbrett weiter kneten, bis er sich geschmeidig anfühlt. Ist der Teig zu feucht, etwas Mehl hinzufügen. Der Teig sollte möglichst schnell weiterverarbeitet und in die gewünschte Form gebracht werden. Kleine Teigstücke auf einer bemehlten Arbeitsfläche durch Vor- und Rückwärtsbewegung der Handflächen und mit sanftem Druck zu Fingernudeln formen. In reichlich gesalzenem, simmerndem Wasser kochen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Mit einer Schaumkelle abschöpfen und mit Butterschmalz oder Pflanzenfett in einer Pfanne goldgelb ausbacken und salzen.

Apfel-Sauerkraut

2 Zwiebeln (in feine Streifen geschnitten)

Öl zum Braten

2 Bio-Apfel (gewürfelt)

2 Knoblauchzehen (fein gehackt)

500 g Sauerkraut(aus der Dose oder dem Beutel, den Saft abgegossen)

2 TL Kümmel

Teebeutel gefüllt mit: 10 Pfefferkörnern, 2 Lorbeerblättern, 4 Wacholderbeeren

Salz

1 grosse mehlige Kartoffel (Melba oder Gunda, geschält)

Zubereitung

Für das Apfelsauerkraut die Zwiebeln in einem mittelgrossen Topf in etwas Öl langsam golden anbraten. Die gewürfelten Apfel und den Knoblauch dazugeben und für 3 Minuten anschwitzen. Sauerkraut, Kümmel, Gewürz-Teebeutel und etwas Salz hinzufügen. Einmal kräftig umrühren und die Masse zu ⅓ mit Wasser auffüllen. Bei geschlossenem Deckel für 30 Minuten kochen lassen. (Tipp: In der Zwischenzeit die Schupfnudeln zubereiten.) Nach den 30 Minuten die mehligkochende Kartoffel fein reiben, in das Sauerkraut rühren, für weitere 10 Minuten köcheln lassen und abschmecken.

Servieren: Apfelsauerkraut und Schupfnudeln auf einem Teller anrichten und nach Belieben mit frischen Kräutern garnieren.

