Ein absolutes Comfort-Dessert vom österreichischen Koch Rene Gloser mit viel Mohn und Butter.

Für vier Personen als Hauptspeise.

Zutaten

Für den Kartoffelteig

600 g Kartoffeln (mehlig kochend)

150–200 g griffiges Mehl (z.B. Spätzlimehl)

30 g Weizengriess

30 g Butter, zimmerwarm

1 Ei

1 Prise Salz

Für die Mohn-Hülle

150 g Mohn*

80–100 g Butter

ca. 100 g Puderzucker, nach Geschmack

* Ideal: Waldviertler Graumohn g.U. – milder und ölhaltiger als Blaumohn. Wenn man keinen Waldviertler Graumohn bekommt, zumindest darauf achten, dass der Mohn sehr frisch ist.

Wichtig: Der Mohn sollte frisch im Mörser gequetscht oder gemahlen sein. Vorgemahlener Mohn ist schnell ranzig und ganze Körner binden die Butter nicht und bleiben trocken.

Zubereitung

Die Kartoffeln in der Schale im Ofen garen oder im Wasser weich kochen. Noch heiss schälen und sofort pressen, damit überschüssige Feuchtigkeit entweichen kann. Zur ausgekühlten Kartoffelmasse Mehl, Griess, Butter, Ei und Salz geben. Alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Nicht zu lange kneten! Sobald der Teig bindet, aufhören – zu langes Kneten macht ihn zäh und schmierig. Klebt der Teig noch stark, esslöffelweise etwas Mehl einarbeiten. Für die Nudeln: Aus dem Teig ca. 3–4 cm dicke Rollen formen. Diese in rund 1 cm breite Stücke schneiden (bis hierher wie bei Kartoffel-Gnocchi). Die Stücke mit der flachen Hand am Brett zu Nudeln rollen, die an den Enden leicht spitz zulaufen, in Österreich nennt man das wuzeln (wie bei Schupfnudeln). Einen grossen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen, dann die Hitze reduzieren – das Wasser soll sieden, nicht wild sprudeln. Die Nudeln einlegen: Sie sinken zuerst ab, steigen dann an die Oberfläche. Ab diesem Moment noch 1-2 Minuten ziehen lassen. Mit dem Schaumlöffel herausheben und gut abtropfen lassen. Für die Mohnbutter in einer grossen Pfanne die Butter zerlassen. Wichtig: Die Butter kurz aufschäumen lassen, bis sie leicht bräunlich wird (Nussbutter) – das gibt das gewisse Etwas. Die abgetropften Nudeln in die Pfanne geben und in der Butter schwenken. Kurz anbraten lassen, dann den Herd ausschalten. Jetzt den gemahlenen Mohn und den ungesiebten Puderzucker darüberstreuen und alles vorsichtig schwenken, bis die Nudeln gleichmässig grau überzogen sind. Nach Belieben mit etwas gesiebtem Puderzucker bestreuen und mit Apfelmus oder Zwetschkenröster servieren. Warm geniessen.

